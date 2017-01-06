Reina saldÄ±rganÄ± Ä°stanbul'da MÄ°T ve Ã¶zel harekat polisi tarafÄ±ndan aranÄ±yor

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle sonuÃ§lanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yeni geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor

Olayda tek silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, teröristin tek kiÅŸi olduÄŸu bildirildi. SaldÄ±rganÄ±n geceyi geçirdiÄŸi Zeytinburnu’ndaki kafe iÅŸletmecisinden de para aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Teröristin, KÄ±rgÄ±zistan pasaportu kullanan Uygur Türkü olduÄŸu da ortaya çÄ±ktÄ±.

ZEYTÄ°NBURNU’NDA BÄ°R KAFEDE KALMIÅž

Yürütülen soruÅŸturmada “Ebu Muhammed Horasani” kod ismini kullanan saldÄ±rganÄ±n gerçek kimliÄŸine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rganÄ±n, 20 KasÄ±m’da KÄ±rgÄ±zistan’dan Ä°stanbul’a bu ülkenin pasaportuyla giriÅŸ yapan Uygur Türkü olduÄŸu belirlendi. SaldÄ±rganÄ±n son görüntüsüne Zeytinburnu MuratpaÅŸa’da bir kafede ulaÅŸÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± geldiÄŸi kafede geceyi geçiren saldÄ±rganÄ±n, sabah kafe iÅŸletmecisinden para alarak, yanÄ±na gelen 2 kiÅŸiyle birlikte ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan kafe sahibinin saldÄ±rganÄ± önceden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilirken, örgüt ile baÄŸlantÄ±sÄ± da araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

SMOKE GAZ FÄ°ÅžEÄžÄ°

SaldÄ±rganÄ±n tek kiÅŸi olduÄŸu ve saldÄ±rÄ±da tek silah (KalaÅŸnikof) kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. SaldÄ±rganÄ±n içeriye girdikten sonra kendisini kamufle etmek için duman çÄ±karan gaz fiÅŸeÄŸi kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu fiÅŸek, güvenlik güçlerince, rehine kurtarma baÅŸta olmak üzere özel operasyonlarda kullanÄ±lÄ±yor.

SALDIRGAN HÂLÂ Ä°STANBUL’DA

SaldÄ±rganÄ±n, örgüte baÄŸlÄ± uyuyan hücrelerden birinde saklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor. Son görüntüsüne Zeytinburnu’daki kafede ulaÅŸÄ±lan saldÄ±rganÄ±n bu bölgede veya ÅŸu an operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi ikinci bir bölgede saklandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor. Ä°stanbul’da ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± için terör, istihbarat polisinin yanÄ± sÄ±ra MÄ°T ve özel hârekat polisi de çalÄ±ÅŸma yürütüyor.

KRÄ°TÄ°K Ä°SÄ°MLER Ä°ZMÄ°R'DE

TerörÄ°stle irtibatlÄ± olduÄŸu saptanan ve saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Konya’yÄ± terk edip geldikleri Ä°zmir’de gözaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler arasÄ±nda örgütün kritik isimlerinin de bulunduÄŸu belirlendi. Bu kiÅŸiler arasÄ±nda teröristle bizzat iliÅŸkili ve saldÄ±rÄ±dan haberdar olan ÅŸüphelilerin bulunduÄŸu öÄŸrenildi. SaldÄ±rganÄ±n 15 AralÄ±k’ta Konya’dan yalnÄ±z ayrÄ±larak Ä°stanbul’a gittiÄŸi, kendisiyle Konya otogarÄ±nda görüntülenen ikinci kiÅŸinin ise otobüse binmediÄŸi belirlendi. SaldÄ±rganÄ± Ä°stanbul’a yolcu eden Hoca Yusuf kod adlÄ± ÅŸüphelinin saldÄ±rÄ±dan hemen sonra Konya’dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da öÄŸrenildi.

Ä°ZMÄ°R'E GELEN 3 AÄ°LE DEAÅž Ä°LE BAÄžLANTILI

Ä°STANBUL'da Reina'da katliam yapan DEAÅž'lÄ± teröristle iliÅŸkili olduklarÄ± iddiasÄ±yla Ä°zmir'de gözaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklu 3 aileyle ilgili araÅŸtÄ±rmalar sürüyor. KÄ±rgÄ±zistan pasaportu taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± ve DoÄŸu TürkistanlÄ± olduklarÄ± belirtilen 3 ailenin Buca ve Bornova'da kaldÄ±klarÄ± evlerde yapÄ±lan aramalarda, çoÄŸunluÄŸunun sahte olduÄŸu deÄŸerlendirilen farklÄ± ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatÄ±, GPS cihazÄ±, keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi dürbünü, gece görüÅŸ dürbünü, yabancÄ±lara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi. Terör uzmanlarÄ±, erkeklerin terör örgütü DEAÅž'la iliÅŸkili olduklarÄ±nÄ± belirledi.

Kaynak: DHA