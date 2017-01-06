Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 06:44

Ä°stanbul'daki o adreslere eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

fetÃ¶ operasyon

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan tespit edilen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nden konvoy halinde araçlarla çÄ±kan polis ekipleri, sabah saatlerinde operasyon yapÄ±lacak adreslere doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Operasyona çok sayÄ±da ÅŸube de destek verdi.

Operasyon kapsamÄ±nda bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapÄ±lan dairede kimsenin olmamasÄ± üzerine polis, aramanÄ±n ardÄ±ndan adresten ayrÄ±ldÄ±. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediÄŸi ikinci adresi ise Üsküdar'da idi. Salacak Mahallesi, Åžerifbey ÇeÅŸmesi Sokak No:18'deki bir daireye giren polis ekiplerinin evdeki aramalarÄ± devam ediyor.

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