Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 06:54

BazanÄ±n altÄ±ndan Ã§Ä±kanÄ± duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

olay yeri

ÅžiÅŸli'de bir Ã§Ã¶p konteynÄ±rÄ±n yanÄ±na bÄ±rakÄ±lan bazanÄ±n iÃ§inden erkek cesediÃ§Ä±ktÄ±

ÅžiÅŸli PaÅŸa Mahallesi Poyraz1 Sokakta saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda ÅžiÅŸli Belediyesi temizlik iÅŸçileri çöp konteynerinin yanÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ bazanÄ±n içerisinde battaniyeye sarÄ±lÄ± 35 yaÅŸlarÄ±nda yabancÄ± uyruklu siyahi bir vatandaÅŸa ait olduÄŸu öÄŸrenilen erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri baza içerisindeki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik ÅŸeridi çekerken,  ceset üzerinde yapÄ±lan incelemelerde vücudunda darp izine rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Ceset,  yapÄ±lan incelemelerinin ardÄ±ndan kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Adli TÄ±p Kurumu Morgu’na götürülürken, polis ekipleri olayÄ±n cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

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