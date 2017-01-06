Barbaros Åžansal hayatÄ±nÄ±n tehlike altÄ±nda olduÄŸunu sÃ¶yledi

Tutuklanan modacÄ± Barbaros Åžansal, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶nderdiÄŸi bilgiye gÃ¶re can gÃ¼venliÄŸi tehdidi yaÅŸÄ±yor

KKTC’den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildikten sonra Atatürk HavalimanÄ±’nda linç giriÅŸimi yaÅŸayan ve tutuklanan modacÄ± Barbaros Åžansal’Ä±n avukatÄ± Efgan Bolaç, Åžansal’Ä±n hukuksuz bir ÅŸekilde tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Tutuklama yasaÄŸÄ± üst sÄ±nÄ±rÄ± 3 yÄ±ldÄ±r. 3 yÄ±lÄ±n altÄ±ndaki cezalarda denetimli serbestlik ile serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

Åžansal için Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi’nde dün basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenlendi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ‘Ä°nsan haklarÄ± ile insandÄ±r’ pankartÄ± açÄ±ldÄ±. Åžansal’Ä±n avukatÄ± Efgan Bolaç, Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutulan Åžansal’Ä±n can güvenliÄŸi için tek kiÅŸilik yerde kalmak istediÄŸini belirterek, “Ceza kanunda hâkimlerin bildiÄŸi bizim bilmediÄŸimiz bir madde var. AKP’nin canÄ±nÄ± sÄ±kanlar cezalandÄ±rlÄ±r diye bir madde. AKP’nin canÄ±nÄ± sÄ±kan herkes mahkeme huzuruna çÄ±kabilir, karakola çekilebilir veya milli hislerle hareket eden kiÅŸiler tarafÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±labilir” dedi. Bolaç, Åžansal’Ä±n “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme” gerekçesi ile tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Tutuklama yasaÄŸÄ± üst sÄ±nÄ±rÄ± 3 yÄ±ldÄ±r. 3 yÄ±lÄ±n altÄ±ndaki cezalarda denetimli serbestlik ile serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n hiçbiri Barbaros Åžansal’a uygulanmadÄ±. TutuklanmasÄ±na bugün itiraz edeceÄŸiz” dedi.

SaldÄ±rÄ± planlÄ±...

Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± avukat Eren Keskin, Barbaros Åžansal’Ä±n planlÄ± ve organize bir ÅŸekilde linç giriÅŸimine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ardÄ±ndan hukuksuzca tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vurgulayarak “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik edenler, Åžansal’Ä± hedef gösteren, hakkÄ±nda homofobik ve cinsiyetçi ifadeler kullanan, saldÄ±ran, saldÄ±rÄ±ya göz yuman, ortam hazÄ±rlayan, saldÄ±rÄ±yÄ± alkÄ±ÅŸlayanlardÄ±r. Sosyal medyada fikirlerini açÄ±klayan Åžansal deÄŸil” dedi.