Kahraman polisin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sÃ¶yledikleri yÃ¼rek burktu

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda daha bÃ¼yÃ¼k bir faciayÄ± Ã¶nleyerek ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in evinde yas hakim

Ä°zmir’deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± canÄ± pahasÄ±na durduran polis ve büyük bir katilama engel olan polis memuru Fethi Sekin'in acÄ± haberini BayraklÄ± Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere ÅŸehidin çocuklarÄ± kapÄ±yÄ± açmadÄ±.Dairenin kapÄ±sÄ±nÄ± çalan polis memurlarÄ±na, ÅŸehidin çocuklarÄ± Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "BabamÄ±z evde yok kapÄ±yÄ± açamayÄ±z" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Bu sÄ±rada ÅŸehit polisin eÅŸi Rabia Sekin'in evde olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Polis memurlarÄ±, çocuklarÄ±, "Biz zaten babanÄ±z için geldik, onun arkadaÅŸlarÄ±yÄ±z" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acÄ± haberi, ÅŸehidin eÅŸi Rabia Sekin eve gelince verdi.Åžehit polisin oturduÄŸu dokuz katlÄ± apartmana beÅŸ katÄ± kaplayacak ÅŸekilde Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

EÅžÄ° GÖZYAÅžLARI Ä°ÇÄ°NDE

Fethi Sekin'in eÅŸi Rabia Sekin ve ÅŸehidin kardeÅŸi, haberi alÄ±r almaz ÅŸehidin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ege Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne geldi.

Burada bir süre kalan ÅŸehidin eÅŸi Rabia Sekin ve ÅŸehidin kardeÅŸi daha sonra gözyaÅŸlarÄ± içinde polislerle birlikte hastaneden ayrÄ±larak evine geçti.

ÅžEHÄ°T POLÄ°SÄ°N BABASI UYUTULUYOR

Ä°zmir Adliyesi'ndeki patlamada ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acÄ± haberinin doktor gözetiminde verildiÄŸi babasÄ± 66 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Zeki Sekin'in, uyutulduÄŸu öÄŸrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taÅŸÄ± ameliyatÄ± olan Mehmet Zeki Sekin'in, saldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi saatte ameliyattan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.