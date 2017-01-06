Reina'da gÃ¶rÃ¼len Noel Baba'nÄ±n kim olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ÃœnlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Noel baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda giren kiÅŸinin terÃ¶rist olduÄŸuna dair iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirildi

Reina'nÄ±n idare müdürü Yunus Görmek, 'Terörist Noel Baba kÄ±yafetliydi' iddialarÄ±na açÄ±klÄ±k getirdi. Görmeki, "Ä°çeride Noel Baba kÄ±yafetli birini gördüm. Bir süre göz göze geldik. Çok ses olduÄŸu için konuÅŸamadÄ±k. Bana sadece ‘NasÄ±l?' diye sordu. Daha sonra bu kiÅŸinin servis elemanÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z olduÄŸunu öÄŸrendik. Ä°çerideki müÅŸteriler için yapÄ±lan bir ÅŸirinlikti." dedi.

Ä°ki yeÄŸeninin de harçlÄ±klarÄ±nÄ± kazanmak için yanÄ±na geldiklerimi söyleyen Görmek, Polis geldiÄŸinde içerideki silah sesleri kesilmiÅŸti. Polis eÅŸliÄŸinde odadan çÄ±ktÄ±k, yeÄŸenlerime koÅŸtum. Mustafa'yÄ± buldum ama Yunus'u göremedim. Bir saat sonra kameraman arkadaÅŸÄ±mÄ±z Yunus'un vefat ettiÄŸini söyledi. MüÅŸteriye servis götürürken vurulmuÅŸ yeÄŸenim. diye konuÅŸtu.