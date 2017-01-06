Valilik aÃ§Ä±kladÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esindeki 10 kÃ¶yde, yapÄ±lacak operasyonlar nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Bölgedeki halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla ilan edildiÄŸi belirtilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸu açÄ±klamaya yer verildi:

'Lice ilçesi mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen BTÖ mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak maksadÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bölgelerde (Lice Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; KayacÄ±k Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Tepe Köyü, ArÄ±klÄ± Köyü, Serince Köyü, ÇaÄŸdaÅŸ Köyü, UçarÄ± Köyü, Dibekköy Köyü ve YolçatÄ± Köyü) sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla 05 Ocak 2017 günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokaÄŸa çÄ±kma yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Söz konusu yasaÄŸa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n uymasÄ± kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r.'