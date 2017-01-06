Kanada'dan gelen genÃ§ kadÄ±n Kars'ta tutuklandÄ±

Bir sÃ¼re Ã¶nce Mardin'in Midyat ilÃ§esine yerleÅŸen ve aslen Kanada vatandaÅŸÄ± olan Ece Heper, ziyaret iÃ§in gittiÄŸi Kars'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kanser tedavisi gören ve iyileÅŸtiÄŸi ifade edilen Ece Heper bir süre önce Midyat'a yerleÅŸti. Yöreyi ve yöre insanÄ±nÄ± yakÄ±ndan tanÄ±mak istiyordu. Önceki gün arkadaÅŸÄ± Ercan D. ile birlikte Kars'a gitti. KaldÄ±ÄŸÄ± evi basan polisler her ikisini de gözaltÄ±n aldÄ±. Ercan D. serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken Ece Heper tutuklanarak Kars T Tipi KadÄ±n KapalÄ± cezaevine gönderildi.