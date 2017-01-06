Åžehit polisin babasÄ± acÄ± haberi hasta yataÄŸÄ±nda aldÄ±

Ä°zmir'de dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Seki'nin babasÄ± hasta yataÄŸÄ±nda acÄ± haberi aldÄ±

Ä°zmir BayraklÄ±'da meydana gelen hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda kahramanlÄ±ÄŸÄ± ile daha büyük bir felaketi önleyen ÅŸehit polis memuru Fethi Seki'nin babasÄ± acÄ± haberi hasta yataÄŸÄ±nda aldÄ±.

AydÄ±n Adnan Menderes Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olduÄŸu öÄŸrenilen Baba Mehmet Zeki Seki'ye AydÄ±n ValiliÄŸi, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü yetkilileri ve ADÜ Rektörü Cavit Bircan ziyaret etti. Metanetini koruyan kahraman polis Fethi Seki'nin babasÄ± Mehmet Zeki Seki'nin saÄŸlÄ±k durumundan dolayÄ± cenazeye katÄ±lamayacaÄŸÄ± belirtildi.