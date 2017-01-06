SÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸÃ¼yor ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kapÄ±da

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son bilgilere gÃ¶re hafta sonundan itibaren sÄ±caklÄ±klar dÃ¼ÅŸÃ¼yor kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kapÄ±da

Meteorolojiden kar uyarÄ±sÄ± geldi. Ä°stanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamÄ±nda bugün akÅŸam beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, gece saatlerinde yoÄŸunlaÅŸmasÄ±, çarÅŸamba gününe kadar da aralÄ±klarla devam etmesi öngörülüyor. Ä°stanbul'da havanÄ±n bugün 20.00 gibi kara dönmesi bekleniyor. BaÅŸkent Ankara'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± cumartesi günü yoÄŸunlaÅŸacak.

AA muhabirine açÄ±klamada bulunan Meteoroloji Ä°stanbul Bölge MüdürlüÄŸü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniÄŸe gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸu bilgileri verdi:

CUMARTESÄ° ÖÄžLENE KADAR YOÄžUN KAR VAR

"Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber öÄŸle saatlerine kadar yaÄŸmur devam edecek. ÖÄŸleden sonra hava soÄŸumaya baÅŸlÄ±yor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaÅŸ yavaÅŸ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura geçiyor. Hava saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öÄŸlene kadar da yoÄŸun ÅŸekilde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla devam edecek."

Balkanlar’dan gelecek yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul ve Marmara genelini kapsayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Meteoroloji yetkilisi, mesai saatlerinden sonra baÅŸlamasÄ±nÄ± bekledikleri kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hayatÄ± çok fazla olumsuz etkileyeceÄŸini öngörmediklerini vurguladÄ±.

SÄ°BÄ°RYA SOÄžUKLARININ ETKÄ°SÄ° ALTINA GÄ°RÄ°YORUZ

Öte yandan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapÄ±lan açÄ±klamada, hafta sonu beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlar kaydedildi: "Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä±lÄ±k hava etkisiyle sÄ±caklÄ±klar 12 dereceler seviyesine kadar yükselirken, Ä±lÄ±k ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n akÅŸam saatlerine kadar il genelinde etkili olmasÄ± bekleniyor. Yurdumuz, cuma günü batÄ± kesimlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmekte olan Sibirya kökenli soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek.”

CUMARTESÄ° SIFIRIN ALTINDA 4

AKOM verilerine göre sÄ±caklÄ±klar cuma günü 2 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4 ve 1 derece olmasÄ± tahmin edilen sÄ±caklÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kar fÄ±rtÄ±nasÄ± bekleniyor.

BUGÜN YAÄžIÅž VAR

Cuma günü metrekareye düÅŸmesi beklenen 15 ila 30 kilogram civarÄ±ndaki yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n, cumartesi günü kar fÄ±rtÄ±nasÄ±yla birlikte 7 ila 15 kilogram olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Pazar günü sÄ±caklÄ±klarÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 dereceye kadar düÅŸmesi beklenirken, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n çarÅŸamba gününe kadar aralÄ±klarla devam edeceÄŸi öngörülüyor. ÇarÅŸamba günü ise parçalÄ± ve çok bulutlu bir hava beklentisi var.

SON 6 YILIN EN YOÄžUNU Ä°DDÄ°ASI

Habertürk'ten Nagihan Alan'Ä±n haberine göre ise Ä°stanbul’da bugünden itibaren yaÄŸmur, cumartesi günü ise kar, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndaki 15 derecelik ani sÄ±caklÄ±k düÅŸüÅŸüyle geri dönüyor. Gece -6’yÄ± göreceÄŸimiz Ä°stanbul’da uzmanlar 6 yÄ±l sonra en sert kÄ±ÅŸÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± ve etkisini 5 gün sürdüreceÄŸini söylüyor

BURSA, ESKÄ°ÅžEHÄ°R, BÄ°LECÄ°K, KÜTAHYA...

Bursa, EskiÅŸehir, Bilecik ve Kütahya için cuma ve cumartesi günü için yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Bursa ve Bilecik'te cuma günü, önce kuvvetli lodos, akÅŸam saatlerinden itibaren de kuvvetli ve kuzey yönünden esecek rüzgarla beraber yer yer kuvvetli saÄŸanak ÅŸeklinde görülecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, hÄ±zlÄ± sÄ±caklÄ±k düÅŸüÅŸleriyle yer yer yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na dönüÅŸmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü, bölge genelinin yer yer yoÄŸun olmak üzere kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçmesi, pazar günü de kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n hafif ÅŸekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik açÄ±dan saÄŸanak, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, önce güney sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri, ekstrem düÅŸük sÄ±caklÄ±klar, buzlanma ve don gibi kuvvetli hava olaylarÄ± beklenen bölgede bölgede, vatandaÅŸlarÄ±n tedbirli olmalarÄ± istendi.

SON HAVA TAHMÄ°NLERÄ°

Türkiye mgm.gov.tr sitesinde yayÄ±nlanan son hava durumu uyarÄ±sÄ±na göre balkanlar üzerinden gelen yeni bir soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine giriyor. Cuma günü Marmara'yÄ± etkilemesi beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, hafta sonuyla birlikte Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu, BatÄ± Karadeniz ve Akdeniz'i etkisi altÄ±na alacak.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden alÄ±nan bilgiye göre, çok bulutlu havanÄ±n hüküm sürdüÄŸü Trakya'da bugünden itibaren saÄŸanaklarÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. 6 Ocak cuma gününden itibaren ise balkanlardan gelen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini gösterecek. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± çok yoÄŸun olacak ve kÄ±sa sürede tüm marmarayÄ± etkisi altÄ±na alacak. Peki, Ä°stanbul ve Ankara'da kar ne zaman yaÄŸacak? Ä°ÅŸte, önümüzdeki günlere ait hava durumu tahminleri!

CUMA GÜNÜ KAR YAÄžIÅžI YOÄžUN OLACAK Ä°LLER

Meteorolojinin sitesinde yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±ya göre cuma günü kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yoÄŸun olacaÄŸÄ± bazÄ± iller ÅŸunlar; Ä°stanbul, TekirdaÄŸ, KÄ±rÄ±kkale, Edirne, Çanakkale, BalÄ±kesir Kocaeli , Yalova ve Bursa. Bilecik ve Sakarya illerinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görülecek.

CUMARTESÄ° KAR YAÄžIÅžININ KUVVETLÄ° OLACAÄžI Ä°LLER

Haftasonu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etki alanÄ±nÄ± geniÅŸleterek iç anadoluyu etkileyecek. Ankara baÅŸta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görülecek. Meteorolojinin sitesinden verdiÄŸi tahmine göre 6 Ocak cumartesi günü Marmara bölgesindeki illere ilaveten kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kuvvetli olacaÄŸÄ± iller ÅŸunlar; Ankara, EskiÅŸehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Isparta, Burdur, UÅŸak, Zonguldak, Bolu Düzce, Karabük ve BartÄ±n. Ä°ç anadolu bölgesindeki Kayseri, NevÅŸehir, Sivas ve KÄ±rÅŸehir illerinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ KAR YAÄžIÅžINDA DURUM

8 Ocak pazar günü ise balkanlar üzerinden gelen kar dalgasÄ± doÄŸu anadolu bölgesini de etki alanÄ±na katacak. Pazar günü yurdun doÄŸusundan batÄ±sÄ±na hemen her yerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olacak.