Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ä°zmir adliyesi Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ± ve çatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bölgede çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan 2 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Terör saldÄ±rÄ±sÄ± ile baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 kiÅŸi, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla salÄ±verildi.

Türk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±

Bu arada, saldÄ±rÄ± ve çatÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Adliyesi önündeki Ä°slam Kerimov Caddesi Türk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±. Çevredeki iÅŸ yeri sahiplerinin de saldÄ±rÄ±da hasar gören dükkanlarÄ±na Türk bayraÄŸÄ± astÄ±ÄŸÄ± görüldü.PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi polis kontrol noktasÄ± önü de güvenlik ÅŸeridiyle çembere alÄ±ndÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlar da ellerinde Türk bayraklarÄ±yla adliye önüne geldi.

Adliye önündeki caddede yaya ve araç trafiÄŸinin de normale döndüÄŸü gözlendi.

"KatliamÄ± önledi"

Adliye yakÄ±nÄ±nda kafe iÅŸleten Zafer Gültekin, saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan polisi Fethi Sekin'i yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sekin ile yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r neredeyse her gün görüÅŸtüklerini belirten Gültekin, "Mert, dürüst ve delikanlÄ± bir insandÄ±. Åžehitlik mertebesine ulaÅŸtÄ±. Fethi, canÄ±nÄ± hiçe sayarak çok daha büyük bir katliamÄ±n önüne geçti. SoÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmeden teröristlerin üzerine ateÅŸ açarak kendi gövdesini siper etti." dedi.