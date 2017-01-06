Ä°zmir ÅŸehitleri sonsuzluÄŸa uÄŸurlanÄ±yor

Ä°zmir'de dÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin bugÃ¼n son yolculuklarÄ±na uÄŸurlanÄ±yor

Åžehit adliye çalÄ±ÅŸanÄ±, evli ve 3 çocuk babasÄ± Musa Can’Ä±n Türk BayraÄŸÄ±na sarÄ±lmÄ±ÅŸ tabutu adliyeye getirildi.Ä°zmir ÅŸehitleri için adliyede tören Bu sÄ±rada Musa Can’Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n feryatlarÄ± herkesi aÄŸlattÄ±. MHP Ä°zmir Milletvekili Oktay Vural’Ä±n da gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ± görüldü.Musa Can’Ä±n ailesinden fenalaÅŸanlar oldu. SaÄŸlÄ±k ekipleri fenalaÅŸan acÄ±lÄ± aile üyelerine müdahalede bulundu. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ da törene katÄ±lmak üzere adliyeye geldi. Bekir BozdaÄŸ Musa Can’Ä±n ailesine taziyelerini iletti.Adliye çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve vatandaÅŸlar da adliyeyi tamamen doldurmuÅŸ durumda.

Åžehit polis memuru Fethi Sekin’in cenazesi de alkÄ±ÅŸlar ve gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda adliyeye getirildi.

Tören ÅŸehitler için 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±’nÄ±n okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada adliyeye sÄ±ÄŸmayan ve dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen vatandaÅŸlar “Åžehitler ölmez vatan bölünmez” ÅŸeklinde baÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa DoÄŸru: Hiçbir saldÄ±rÄ± bizi vatanda hizmetten alÄ±koymayacak. Hainler emellerine ulaÅŸamayacak. Birlik ve kardeÅŸliÄŸimizi bozamayacak.

BAKAN BOZDAÄž: BÄ°RLÄ°ÄžE, BERABERLÄ°ÄžE SALDIRI

Bakan BozdaÄŸ ÅŸunlarÄ± söyledi: "Åžehitlerimizin huzurunda saygÄ±yla eÄŸiliyorum. Åžehitler inancÄ±mÄ±za göre ÅŸehitler diridir. Rabbim onlarÄ±n ÅŸefaatinden bizleri ahirette mahrum etmesin. Ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diliyorum. AteÅŸ düÅŸtüÄŸü yeri yakar biliyorum ama onlar ülkeleri vatandaÅŸlÄ± için ÅŸehit oldular. MakamlarÄ±n en yükseÄŸine yükseldiler.

SaldÄ±rÄ± sadece Ä°zmir Adalet SarayÄ±'na, burada görev yapanlara Ä°zmirlilere deÄŸil Türkiye’ye yönelik bir saldÄ±rÄ±dÄ±r aynÄ± zamanda. BirliÄŸe beraberliÄŸe kardeÅŸlik hukukuna yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ±dÄ±r.Bu saldÄ±rÄ± Türkiye’nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Teröristlerin sonun getirene kadar terörle mücadele etkin bir ÅŸekilde sürecektir"

ALKIÅžLAR VE GÖZYAÅžLARIYLA UÄžURLANDILAR

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan il müftüsü, ÅŸehitler için dua okudu.DuanÄ±n ardÄ±ndan adliyedeki tören sona erdi. Åžehitlerin cenazeleri alkÄ±ÅŸlar ve gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda adliyeden uÄŸurlandÄ±.

CAMDAN BAKARKEN ÅžEHÄ°T OLMUÅž

Ä°zmir Adliyesi'ne yönelik saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda polis memuru Fethi Sekin ile birlikte ÅŸehit olan Musa Can'Ä±n'Ä±n daha önce, TEKEL'de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kurumun kapatÄ±lmasÄ±ndan sonra Ä°zmir Adliyesi'nde görev yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Olay sÄ±rasÄ±nda, C Blok zemin katta bulunan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemeleri Ön Baroya evrak götüren mübaÅŸir Musa Can'Ä±n, D blok 3'üncü katta bulunan 12. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine dönerken, silah sesleri üzerine camdan dÄ±ÅŸarÄ± bakarken baÅŸÄ±na isabet eden kurÅŸunla vurulduÄŸu öÄŸrenildi.

KÖYÜNDE YAS

Musa Can'Ä±n Tokat'Ä±n Turhal ilçesine baÄŸlÄ± ÇayÄ±raltÄ± köyü doÄŸumlu olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°zmir'de terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit olan zabÄ±t katibi Musa Can'Ä±n Tokat'Ä±n Turhal ilçesine baÄŸlÄ± ÇayÄ±raltÄ± köyünde de yas var. ÇayÄ±raltÄ± Köyü MuhtarÄ± Kamil Gezer, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Musa Can'Ä±n uzun yÄ±llar önce Ä°zmir'e ailesi ile birlikte gittiÄŸini, orada evlendiÄŸini söyledi. Åžehidin anne ve babasÄ±nÄ±n cenazelerinin Ä°zmir'de defnedildiÄŸini ifade eden Gezer, ailenin köyde bir evleri ve tarlalarÄ± olduÄŸunu, yaz aylarÄ±nda geldiklerini söyledi.