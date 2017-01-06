Konya'da facia 2 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti yaralÄ±lar var

Konya'nÄ±n Cihanbeyli ilÃ§esinde Ã¶ÄŸrenci servisinin devrilmesi sonucunda 2 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybederken 42 kiÅŸi yaralandÄ±

Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu meteoroloji karÅŸÄ±sÄ±nda meydana geldi. Cihanbeyli SaÄŸlÄ±k Meslek Lisesi'ne öÄŸrenci taÅŸÄ±yan otobüsün, kontrolden çÄ±kÄ±p devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öÄŸrenci öldü 42 öÄŸrenci yaralandÄ±.

"BÄ°R ANDA HER ÅžEY TERS DÖNDÜ"

Kazadan hafif yaralÄ± kurtulan öÄŸrencilerden Dilara Poyraz (15), kaza olduÄŸu sÄ±rada aracÄ±n en arka kÄ±smÄ±nda uyuduÄŸunu söyledi.

KazanÄ±n meydana geldiÄŸi yolun eÄŸimli olduÄŸunu ifade eden Poyraz, "Araç aniden kaymaya baÅŸladÄ± ve devrildi. Bir anda her ÅŸey ters döndü. Biz camdan fÄ±rladÄ±k. 3, 4 kiÅŸi de üzerime düÅŸtü. Sonra hepimizi ambulanslara aldÄ±lar." dedi.

Öte yandan Cihanbeyli Devlet Hastanesine gelen öÄŸrenci velileri, gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. BazÄ± veliler sinir krizi geçirdi. Kazada yaralanan öÄŸrencilerin arkadaÅŸlarÄ± da hastaneye akÄ±n etti.

KONYA VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN AÇIKLAMA

Konya ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada ise velilerin kendi imkanlarÄ±yla kiraladÄ±ÄŸÄ±, Cihanbeyli SaÄŸlÄ±k Meslek Lisesi öÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan otobüsün, yolun kaygan ve buzlu olmasÄ± sebebiyle devrildiÄŸi belirtildi.

Olay yerine en kÄ±sa sürede ekiplerin sevk edildiÄŸi bildirilen açÄ±klamada, "Otobüste bulunan 44 öÄŸrenciden ilk belirlemelere göre biri kÄ±z 2 öÄŸrencimiz vefat etmiÅŸ olup, bütün öÄŸrencilerimiz tedbir amaçlÄ± ilçede bulunan hastaneye ambulanslarla sevk edilmiÅŸtir. Ä°lk müdahalelerden sonra 5 hasta Konya'daki hastanelere sevk edilmiÅŸtir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.