Bakan Bekir BozdaÄŸ hain saldÄ±rÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°zmir'de ÅŸehitler için adliyede düzenlenen törenin ardÄ±ndan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ÅŸu açÄ±klama yaptÄ±: "SaygÄ±deÄŸer basÄ±n mensuplarÄ± dün, saat 16 sularÄ±nda Ä°zmir ilimiz bayraklÄ± adliyesi hizmet binasÄ± c blok giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda bulunan polis kapÄ±sÄ± önünde Broadway bir aracÄ±n patlatÄ±lmasÄ± ve sonrasÄ±nda teröristin takibi, diÄŸer noktada indirilen teröristin tespiti sonucu çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada bir polisimiz bir adliye çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu. Åžehitlerimize rahmet diliyorum, 9 yaralÄ±mÄ±z var acil ÅŸifalar diliyorum. Teröristlerin ikisi ölü olarak ele geçirilmiÅŸtir.Fethi sekin gerçekten çok büyük bir kahramanlÄ±k göstermek suretiyle adeta kendisini feda ederken büyük bir felaketin önüne geçmiÅŸtir. Åžehit polis memurumuz Fethi Sekin'i ve yaralÄ± polislerimizi onlarÄ±n ÅŸahsÄ±nda terörle mücadele den bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz onlara ÅŸükran borçludur.

EYLEMÄ° GERÇEKLEÅžTÄ°RME TALÄ°MATI VEREN PKK'DIR

YaklaÅŸÄ±k 10 terör örgütüyle eÅŸ zamanlÄ± mücadele den tek ülke Türkiye'dir. Terör asla kazanamayacaktÄ±r. YaralÄ±larÄ±mÄ±zdan 3'ü avukat, 2'si polis, 2'si de sivil vatandaÅŸ. 18 gözaltÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiÅŸtir. Ancak ÅŸu anda bu bilgileri açÄ±klamÄ±yoruz. Terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Eylemi gerçekleÅŸtirme talimatÄ± veren örgütün bölücü terör örgütü PKK olduÄŸu bellidir. Eylemin Ä°zmir'de olmasÄ±na birileri farklÄ± anlamlar yüklemek isteyebilir. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütleri insanlÄ±ÄŸÄ±n düÅŸmanÄ±dÄ±r. Bu, Türkiye'nin 81 iline dönük bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±dÄ±r. Terör terördür, terörist teröristtir."