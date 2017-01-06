SaldÄ±rganÄ±n neden video Ã§ektiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Reina'da 39 kiÅŸiyi haince Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rganÄ±n Ã§ektiÄŸi video uzmanlar tarafÄ±ndan yorumlandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübüne silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenleyerek 39 kiÅŸinin canÄ±na kÄ±yan 60 kiÅŸiyi yaralayan DEAÅž terör örgütü üyesi caniyi yakalamak için çalÄ±ÅŸmalar aralÄ±ksÄ±z sürüyor. Etraftaki tüm kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± toplayan ve irtibatlÄ± kiÅŸilerin peÅŸine düÅŸen polis önemli detaylara ulaÅŸtÄ±.

OLAY ÖNCESÄ° YARDIM ALDI

Ä°stihbarat birimleri saldÄ±rganÄ±n olay anÄ±nda yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Buna göre yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi polisin olaÄŸanüstü güvenlik önlemlerine yakalanmamak için her detay planlanmÄ±ÅŸ. Polisin taksiyi durdurup arama yapma ihtimaline karÅŸÄ±n terörist, Zeytinburnu'nda taksiye üzerinde silah olmayan boÅŸ çantayla binmiÅŸ. KuruçeÅŸme'de taksiden indiÄŸinde kiÅŸi veya kiÅŸilerle buluÅŸtu. Ä°çinde silah ve malzeme olan çantayÄ± saldÄ±rgana verdiler.

VÄ°DEONUN AMACI Ä°STÄ°HBARAT ANALÄ°ZÄ°

Reina canisinin Zeytinburnu'nda kaldÄ±ÄŸÄ± yerde yapÄ±lan aramada 28 AralÄ±k'ta Taksim'de gezerken çekilmiÅŸ bir video bulundu. Ä°stihbarat birimlerinin bu videoyla ilgili deÄŸerlendirmesi ise ÅŸöyle: Taksim'de kendisini çeken terörist canlÄ± yayÄ±nla örgütün merkezine o anlarÄ± ve etrafÄ± izlettirdi. Oradan görüntüleri izleyen teröristler, saldÄ±rganÄ±n takip edilip edilmediÄŸini analiz ettiler.

UZMAN Ä°ÅžÄ° KATLÄ°AM

Ä°stihbarat uzmanlarÄ± teröristin saldÄ±r sÄ±rasÄ± ve sonrasÄ±nda profesyonel hareket ettiÄŸine ve uzman bir ekipten yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor.

KIYAFET DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° DÄ°KKAT ÇEKTÄ°

Katliamda bir deÄŸil iki saldÄ±rganÄ±n olabileceÄŸinden ÅŸüpheleniliyor. Ä°stihbarat uzmanlarÄ± Reina'ya ateÅŸ ederek giren teröristle Zeytinburnu'nda kaldÄ±ÄŸÄ± evden çÄ±kan saldÄ±rganÄ±n pantolonun rengi ve biçiminin farklÄ± olmasÄ±na dikkat çekti. Teröristin Zeytinburnu'ndaki görüntüsünde pantolununun açÄ±k renkli ve cepli olduÄŸu dikkat çekiyor. içeride-dÄ±ÅŸarÄ±da farklÄ± Teröristin içeri girirken görüntüsünde ise koyu renk ve dar kesim pantolonu olduÄŸu görülüyor. Gece kulubü içindeki görüntülerde ise üzerinde açÄ±k renk ve cepli bir pantolon olduÄŸu dikkat çekiyor. Teröristin kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren görüntüsünde ise üzerinde yine dar kesimli ve koyu renkli bir pantolon olduÄŸu görülüyor.

OTOPARKA GÄ°RÄ°YOR

SaldÄ±rganÄ±n yeni görüntüleri de ortaya çÄ±ktÄ±. Görüntülerde terörist, saldÄ±rÄ±dan yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra KuruçeÅŸme'de bir otoparka geliyor. ZanlÄ±, aynÄ± anda sahildeki hareketliliÄŸi de izlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sÄ±rada otopark görevlisi ve ÅŸahÄ±s arasÄ±nda bir konuÅŸma geçiyor. Otoparktan çÄ±kan zanlÄ±, yoluna devam ediyor.

ÖNCE ISITICIYA ATEÅž ETTÄ°

SaldÄ±rÄ± gecesi Reina'da yaralana isimlerden Ürdünlü üniversite öÄŸrencisi Musab Alberdin, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±: AteÅŸ eden adam 20 metre uzaÄŸÄ±mdaydÄ±. AteÅŸe baÅŸlayÄ±nca müdahale etmek için ileri atÄ±ldÄ±m. Ama olduÄŸum yerde kaldÄ±m. Bütün vücudum kan içinde kaldÄ±. IsÄ±tÄ±cÄ±ya doÄŸru ateÅŸ edince, Ä±sÄ±tÄ±cÄ± patladÄ±. Her yer duman içinde kaldÄ±ktan sonra mekandaki herkesi vurmaya baÅŸladÄ±. YanÄ±mdaki arkadaÅŸÄ±m da vuruldu.