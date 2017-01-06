Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 11:43

Galatasaray ÅŸehit polis Fethi Sekin'in oÄŸlu iÃ§in harekete geÃ§ti

galatasaray

Ä°zmir'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oÄŸlu iÃ§in Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ harekete geÃ§ti

Galatasaray Kulübü, Ä°zmir'de dün yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oÄŸluna destek verileceÄŸini duyurdu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ± kÄ±nanÄ±rken, "Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarÄ± olduÄŸunu, oÄŸlu Burak Tolunay'Ä±n da AltÄ±nordu altyapÄ±sÄ±nda futbol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z." denildi.

Galatasaray'Ä±n, bugüne kadar kamuoyunun bildiÄŸi ya da bilmediÄŸi pek çok toplumsal olayda, ülkenin temel taÅŸlarÄ±ndan biri olmanÄ±n sorumluluÄŸuyla hareket ederek, üzerine düÅŸen her görevi yerine getirdiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Bu sefer de yapÄ±lacaÄŸÄ±ndan hiç kimsenin endiÅŸesi olmamalÄ±dÄ±r. Biliyoruz ki Sekin ailesinin acÄ±sÄ± henüz çok taze. Bu tür kararlarÄ± almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun ÅŸunu bilmesini isteriz; Galatasaray altyapÄ±sÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±, ÅŸehidimizin emanetine ardÄ±na kadar açÄ±ktÄ±r. Bu konuda eÄŸitim bursu verilmesi dahil her türlü imkan Galatasaray camiasÄ±nÄ±n Sekin ailesine ve Türkiye'ye sözüdür."

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