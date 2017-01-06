Bakan IÅŸÄ±k'tan bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k merak edilen bedelli askerik hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Bakan IÅŸÄ±k, "KÄ±sa ve orta vadede bedelli askerlik hükümetimizin gündeminde yok. Ama ÅŸartlar deÄŸiÅŸir, ona bir ÅŸey diyemem. Uzun vadede ise ÅŸunu söylemeliyim. Türkiye'nin yeni bir savunma konseptine ihtiyaç var. Bu deÄŸerlendirmelerin sonucunda kaç kiÅŸilik bir orduya ihtiyaç var. Bu birlikler nerelerde konuÅŸlanacak. BunlarÄ±n sonucunda vatani görevlerini yapacak olan minimum sayÄ± belli olacak.

GENÇLERE TAVSÄ°YEM: BÄ°R AN EVVEL ASKERLÄ°K YAPMALARI

Askerlik yaÅŸÄ±na gelecek sayÄ± ihtiyaçtan daha fazla olursa bedelli askerlik gündeme gelebilir. Gençlere tavsiyem meÅŸru mazereti olamayanlarÄ±n bir an evvel askerliklerini yapmalarÄ± yönünde." dedi.