Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 12:21

Bakan IÅŸÄ±k'tan bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±

bedelli askerlik

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k merak edilen bedelli askerik hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Bakan IÅŸÄ±k, "KÄ±sa ve orta vadede bedelli askerlik hükümetimizin gündeminde yok. Ama ÅŸartlar deÄŸiÅŸir, ona bir ÅŸey diyemem. Uzun vadede ise ÅŸunu söylemeliyim. Türkiye'nin yeni bir savunma konseptine ihtiyaç var. Bu deÄŸerlendirmelerin sonucunda kaç kiÅŸilik bir orduya ihtiyaç var. Bu birlikler nerelerde konuÅŸlanacak. BunlarÄ±n sonucunda vatani görevlerini yapacak olan minimum sayÄ± belli olacak.

GENÇLERE TAVSÄ°YEM: BÄ°R AN EVVEL ASKERLÄ°K YAPMALARI

Askerlik yaÅŸÄ±na gelecek sayÄ± ihtiyaçtan daha fazla olursa bedelli askerlik gündeme gelebilir. Gençlere tavsiyem meÅŸru mazereti olamayanlarÄ±n bir an evvel askerliklerini yapmalarÄ± yönünde." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

izmir adliyesi

Fethi Sekin anÄ±sÄ±na patlama noktasÄ±na bÄ±rakÄ±lan not duygulandÄ±rdÄ±

Ä°zmir'deki patlamada kahramanca ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis Fethi Sekin anÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan not duygulandÄ±rdÄ±

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

El Bab bÃ¶lgesine askeri sevkÄ±yat sÃ¼rÃ¼yor

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ederken El Bab'a askeri sevkÄ±yat devam ediyor

bursa

Bir anda metro hattÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã¶lÃ¼mden son anda kurtarÄ±ldÄ±

Bursa'da meydana gelen olayda cep telefonu ile konuÅŸan kiÅŸi metro hattÄ±na dÃ¼ÅŸerek Ã¶lÃ¼mden son anda kurtarÄ±ldÄ±