BeÅŸiktaÅŸ'ta ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± hÄ±zla devam ediyor

BeÅŸiktaÅŸ ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na hÄ±z kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlÄ± ekibin yeni futbolcusu Mitrovic bugÃ¼n ikinci antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, günün ilk idmanÄ±nda top çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla birlikte pas aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± idman yaptÄ±. Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n yeni transferi Mitrovic, takÄ±mla birlikte ikinci antrenmanÄ±na çÄ±ktÄ±.Antalya Belek'te ikinci yarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren siyah-beyazlÄ± takÄ±m, günün ilk antrenmanÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde düz koÅŸuyla baÅŸlayan antrenman daha sonra pas çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile devam etti. Toplu oyunda pasa dayalÄ± çalÄ±ÅŸmalar sabah idmanÄ±n ana programÄ±ydÄ±. Futbolcular ilk olarak 3'erli gruplar halinde 9 kiÅŸilik bölgesel tek pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. ArdÄ±ndan savunmada oynayan futbolcular ile ofans oynayan futbolcular 3 kaleli maç yaptÄ±. Defans oyuncularÄ± normal kaleyi korurken, ofanstaki oyuncular iki minik kaleyi korudular. SÄ±k sÄ±k oyuncularÄ±nÄ± uyaran Åženol GüneÅŸ, bir pozisyonda pas tercihleri ile alakalÄ± futbolcularÄ±na ne yapmalarÄ± gerektiÄŸini anlattÄ±. ArdÄ±ndan idman çift kale maç ile sona erdi. Ricardo Quaresma'nÄ±n ÅŸÄ±k golü alkÄ±ÅŸ aldÄ±.BeÅŸiktaÅŸ idmanÄ±nda 50'ye yakÄ±n taraftar da vardÄ±. FutbolcularÄ±n eÅŸleri de idmanÄ± takip edenler arasÄ±nda yer aldÄ±.