Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 12:31

THY'nin 192 seferine kar engeli

thy

Ä°stanbul'da beklenen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle THY 192'ye yakÄ±n seferini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iptal etti

Ä°stanbul'da bu akÅŸam baÅŸlamasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle, Türk Hava YollarÄ± yarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak yapmasÄ± gereken 192 seferini iptal etti.Meteoroloji'nin hafta sonu Ä°stanbul için yaptÄ±ÄŸÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± uyarÄ±sÄ± nedeniyle Türk Hava YollarÄ± 192 seferini iptal etti. Ä°ptal ettiÄŸi seferleri resmi internet sitesinden duyuran THY, yolcularÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ±yla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezinden öÄŸrenmeleri istendi.Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik ÅŸartlar sebebiyle Atatürk HavalimanÄ±'ndaki seferlerin yüzde 30 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

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