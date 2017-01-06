Dikkat AKOM Ä°stanbullu vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul iÃ§in ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AKOM da ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸa karÅŸÄ± Ä°stanbullu vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±

Meteoroloji'den yapÄ±lan son uyarÄ±ya göre bugün (6 Ocak 2017 cuma ) kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak ÅŸeklindeki yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n, saat 16.00 civarÄ±nda Ä°stanbul'un batÄ±sÄ±nda Çatalca Silivri hattÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸekline döneceÄŸi, saat 20.00'ye kadar il geneline yayÄ±larak yoÄŸun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceÄŸi ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bÄ±rakacaÄŸÄ± bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI GELDÄ°

AKOM, Ä°stanbullularÄ± akÅŸam saatlerinde etkili olacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± uyardÄ±. VatandaÅŸlar, kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ± AKOM'un Whatsapp hattÄ±na bildirerek kÄ±sa sürede çözebilecek. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°stanbul'da bugün kuvvetli gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve akÅŸamdan itibaren kuvvetli, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor" denildi.

36 SAAT ARALIKSIZ KAR BEKLENTÄ°SÄ°

Balkanlar'dan gelmesi beklenen ve bu geceden itibaren Ä°stanbul'u da etkisi altÄ±na alacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 36 saat aralÄ±ksÄ±z süreceÄŸi bildirildi. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü Hava Tahminleri Genel Müdürü Ahmet Uçar'Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre, ilk 36 saat kesintisiz yaÄŸmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, pazar gününe kadar aralÄ±klarla devam edecek. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n pazar gününe kadar Ä°stanbul genelinde 15-20 santimetreye çÄ±kmasÄ± bekleniyor. Yüksek yerlerde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 50 santimetreye kadar çÄ±kabileceÄŸi belirtildi. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n süreceÄŸi çarÅŸamba gününe kadar kentte gece en düÅŸük sÄ±caklÄ±klar -3/-2, gündüz en yüksek sÄ±caklÄ±klar ise -1/0 derece dolayÄ±nda olacak.