Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 13:33

Aziz KocaoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± kahraman polisin heykeli dikilecek

Fethi Sekin

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, dÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kahramanlÄ±k yapan ÅŸehidin heykelinin dikileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit düÅŸen ve büyük bir kahramanlÄ±k örneÄŸi gösteren trafik polisi Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n 40 dönüm üzerine kurulan bir parka verileceÄŸini ve heykelinin dikileceÄŸini söyledi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, Ä°zmir'deki adliye binasÄ±nda ÅŸehit düÅŸen kahraman polisi memuru Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n bir parka verileceÄŸini ve heykelinin dikileceÄŸini söyledi. KocaoÄŸlu, twitter üzerinden bir açÄ±klama yaparak, parkÄ±n resmini paylaÅŸtÄ± ve "KahramanÄ±mÄ±zÄ±n adÄ±nÄ±, ÅŸehit düÅŸtüÄŸü adliyenin yakÄ±nÄ±nda 40 dönüm üzerine kurduÄŸumuz parka veriyoruz. Bir de heykelini dikeceÄŸiz" notunu düÅŸtü.

KAHRAMAN POLÄ°S KATLÄ°AMI ÖNLEDÄ°

Åžehit olan polis memuru Fethi Sekin, ölümü göze alarak büyük bir katliamÄ± önledi. Adliye giriÅŸindeki trafik noktasÄ±nda görevli olan polis memuru Sekin, ÅŸüpheli bir aracÄ± durdurmak istediÄŸi sÄ±rada teröristlerin ateÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. ÇatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda teröristlerin arkasÄ±na saklandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n yakÄ±nÄ±na kadar giden Sekin, bu sÄ±rada uzun namlulu silahlarla ateÅŸ açan teröristlerden birini yakÄ±n mesafeden vurdu. Mermisi bitince bölgeden uzaklaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan Sekin, diÄŸer terörist tarafÄ±ndan vurularak ÅŸehit edildi. Sekin'i ÅŸehit eden terörist daha sonra olay yerine gelen diÄŸer polisler tarafÄ±ndan öldürüldü.

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