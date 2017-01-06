Uzman Ã§avuÅŸ Ä°zmir'deki patlama anÄ±nÄ± anlattÄ±

Ä°zmir Adliyesi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmaya mÃ¼dahale eden uzman Ã§avuÅŸ olay anÄ±nÄ± anlattÄ±

H.Y'nin ifadesine göre aracÄ±na otururduÄŸu sÄ±rada patlama meydana geldi ve teröristleri farkettikten sonra silahÄ±nÄ± çekerek çatÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. Yolun diÄŸer tarafÄ±nda teröristlerin siper aldÄ±ÄŸÄ± ikinci jandarma aracÄ±nÄ±n içinde ise bir jandarma erinin olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Araç ÅŸoförü olarak görevli olan erin silahsÄ±z olduÄŸu için olaya müdahale edemediÄŸi, teröristlerin ise aracÄ±n içindeki askeri farketmediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Jandarma Uzman ÇavuÅŸ H.Y polise verdiÄŸi ifadesinde çatÄ±ÅŸmayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

'Adliyeye FETÖ kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan bir ÅŸüpheliyi götürmüÅŸtük. AracÄ±mÄ±zÄ± yol kenarÄ±na park ettik. Patlama sÄ±rasÄ±nda araçtaydÄ±m. Patlama sÄ±rasÄ±nda aracÄ±n ön camÄ± patladÄ±. Bu esnada adliye istikametine ve içinde bulunduÄŸum araca doÄŸru ateÅŸ edilmesinden dolayÄ± araçta bana zimmetli olan MP5 marka silahÄ±mÄ± alarak araçtan indim ve diÄŸer tarafa geçtim. ÅžahsÄ± gördüm. DiÄŸer jandarma aracÄ±nÄ±n bana göre saÄŸ arka tarafÄ±ndan hedef gözetmeksizin ateÅŸ ettiÄŸini farkettim. Ben de ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verdim. AracÄ±n solunda bulunan ÅŸahsÄ± ben görmedim. Fakat olay anÄ±nda insan ÅŸantiyesindeki vatandaÅŸlar 'Jandarma, ÅŸahÄ±s bu tarafta' diye baÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± haberim oldu. Ben bu ÅŸahÄ±slarÄ±n bize doÄŸru hedef gözeterek ateÅŸ ettiklerini gördüm. DiÄŸer jandarma aracÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan ateÅŸ eden ÅŸahsa doÄŸru ateÅŸ ettim. AteÅŸ ettiÄŸim esnada trafik polisinin teröristlerin olduÄŸu tarafa doÄŸru ateÅŸ ederek koÅŸtuÄŸunu, daha sonra adliye istikametine dönerken vurulduÄŸunu gördüm.

Bir süre sonra aracÄ±mÄ±n önünde yatar vaziyette kendi silahÄ±yla ateÅŸ eden bir polis memurunun mermisinin bittiÄŸini anladÄ±m. Benden silahÄ±mÄ± istedi. Ben de saÄŸlam, korunaklÄ± bir pozisyonda olduÄŸundan dolayÄ± polis memuruna silahÄ±mÄ± verdim. Onun silahÄ±nÄ± da ben aldÄ±m. ÇatÄ±ÅŸma devam etti. Ä°ki terörist etkisiz hale getirildi. Polisler olay yerine gelmeye baÅŸladÄ±. Daha sonra çatÄ±ÅŸma bitti. Polisler ÅŸahsÄ±n üzerinde bomba olabileceÄŸini belirterek kimseyi yaklaÅŸtÄ±rmadÄ±lar.