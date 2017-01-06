Bir anda metro hattÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã¶lÃ¼mden son anda kurtarÄ±ldÄ±

Bursa'da meydana gelen olayda cep telefonu ile konuÅŸan kiÅŸi metro hattÄ±na dÃ¼ÅŸerek Ã¶lÃ¼mden son anda kurtarÄ±ldÄ±

Olay Bursa'da ÅŸehir içi ulaÅŸÄ±mÄ±n en önemli yolcu taÅŸÄ±ma aracÄ± olan Bursaray'Ä±n Kültürpark istasyonunda yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya göre, ismi belirlenemeyen bir kiÅŸi telefonla ilgilenirken park halindeki metroya bineceÄŸini zannederek iki vagon arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸa düÅŸtü. Bu sÄ±rada vatandaÅŸlar raylardaki adamÄ± fark etti. Trenin iki vagonu arasÄ±nda kalan genç adam ÅŸans eseri yara almadÄ±. Metroda bulunanlar kazanÄ±n ardÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±. Yolcular ve görevliler tarafÄ±ndan raylardan çÄ±karÄ±lan ÅŸahÄ±s olay yerine çaÄŸrÄ±lan 112 ambulansÄ±yla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. O anlar ise metroda bulunan Engin Güven isimli yolcu tarafÄ±ndan kaydedildi.