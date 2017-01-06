Fethi Sekin anÄ±sÄ±na patlama noktasÄ±na bÄ±rakÄ±lan not duygulandÄ±rdÄ±

Ä°zmir'deki patlamada kahramanca ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis Fethi Sekin anÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan not duygulandÄ±rdÄ±

Ä°zmir'deki hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda büyük bir kahramanlÄ±k örneÄŸi göstererek girdiÄŸi çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan trafik polisi Fethi Sekin anÄ±sÄ±na patlama noktasÄ±na bÄ±rakÄ±lan "Sen Ä°zmir halkÄ±nÄ±n ikinci Hasan Tahsin'isin" notu okuyanlarÄ± duygulandÄ±rdÄ±.Ä°zmir Adliyesi önünde dün gerçekleÅŸen hain saldÄ±rÄ±da canÄ± pahasÄ±na birçok insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtaran kahraman polis Fethi Sekin, büyük bir facia yaÅŸanmasÄ±nÄ± önlemiÅŸti. Ä°zmirli vatandaÅŸlar da yoÄŸun yaÄŸmura raÄŸmen, patlama noktasÄ±na gelerek karanfiller bÄ±raktÄ±. Patlama noktasÄ±na vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan bÄ±rakÄ±lan bir not ise dikkat çekti. Åžehit trafik polisi Fethi Sekin'e ithafen bÄ±rakÄ±lan notta yazan, "Sen Ä°zmir halkÄ±nÄ±n ikinci Hasan Tahsin'isin. MekanÄ±n cennet olsun" cümleleri okuyanlarÄ± duygulandÄ±rdÄ±. VatandaÅŸlar, kahraman polisin ÅŸehit olduÄŸu yere de Türk bayraÄŸÄ± dikti.Hasan Tahsin, 15 MayÄ±s 1919'da Ä°zmir'e çÄ±kartma yapan, Yunan iÅŸgal askerine ilk kurÅŸunu sÄ±karak Türk direniÅŸini baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.