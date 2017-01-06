Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 16:06

Reina saldÄ±rganÄ± camide ihbarÄ± polisi alarma geÃ§irdi


AdÄ±yaman'da cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda Reina saldÄ±rganÄ±na benzeyen ÅŸahsa benzeyen birinin olduÄŸu ihbarÄ± polisleri harekete geÃ§irdi.

Atatürk BulvarÄ± üzerinde bulunan Dursun ÇavuÅŸ Cami'de Ortaköy saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸahsa benzeyen birinin olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan polis ekipleri kÄ±sa sürede harekete geçti. Cuma namazÄ± için camiye gelen ve vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ihbar edilen M.T. isimli vatandaÅŸ polis tarafÄ±ndan yakalanarak önce üst aramasÄ±, daha sonra ise GBT sorgulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°HBAR EDÄ°LEN VATANDAÅž DA ÅžAÅžIRDI

Neden ihbar edildiÄŸini bilmeyen ve daha sonra olayÄ± gazetecilerden öÄŸrenen M.T. cep telefonundan internete girerek her yerde aranan saldÄ±rganÄ±n resimlerine baktÄ±. SaldÄ±rganÄ±n resmini gören M.T. benzerlik karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.

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