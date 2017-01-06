HavaalanÄ±nda bulunan 15 milyon dolar FETÃ–'yle baÄŸlantÄ±lÄ± Ã§Ä±kmayÄ±nca sahiplerine verildi

Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndaki bavullardan Ã§Ä±kan 15 milyon 224 bin 528 dolar FETÃ– ve terÃ¶rizmle ilgili Ã§Ä±kmayÄ±nca sahiplerine iade edildi.

Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±nda son 2 ayda bavullarda ele geçirilen yüklü miktarda paraya iliÅŸkin soruÅŸturmada, FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± veya terörizmin finansmanÄ±nÄ±n önlenmesiyle ilgili bir bulgu saptanamayÄ±nca sahiplerine iade kararÄ± verildi. Emanette tutulan toplam 15 milyon 224 bin 528 dolar sahiplerine iade edildi.

8 KÄ°ÅžÄ°DE 9 MÄ°LYON DOLARA YAKIN PARA

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 7 ÅŸüpheli tarafÄ±ndan bavul içerisinde getirilen toplam 8 milyon 750 bin 692 dolar ve ÅŸüphelilerden A.U'ya ait olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan 19 bin 600 dolara el konulduÄŸu anlatÄ±ldÄ±. Åžüphelilerin soruÅŸturma sonucunda terör baÄŸlantÄ±larÄ± konusunda yeterli kanÄ±tÄ±n toplanamadÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüpheliler ve ilgili bulunduklarÄ± ÅŸirketler hakkÄ±nda Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± MASAK tarafÄ±ndan da araÅŸtÄ±rma istendiÄŸi belirtildi.

FETÖ / PDY Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BULGUYA RASTLANMADI

AraÅŸtÄ±rmada ÅŸüphelilerin bizzat FETÖ/ PDY örgütü ile ilgili bir bulgunun rastlanmadÄ±ÄŸÄ±, terörizmin finansmanÄ±nÄ±n önlenmesi ile ilgili bir bulgunun yer almadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ä°nceleme yapÄ±lan 11 gerçek ve tüzel kiÅŸinin mali hareketlerinde FETÖ ile alakalÄ± bazÄ± firmalar ile 2013-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda mal ve hizmet alÄ±m-satÄ±mÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda düÅŸük miktarda para transferlerinin olduÄŸu belirlendi.

EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASI TALEP EDÄ°LDÄ°

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n el koyma kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin talep yazÄ±sÄ±nda, "Terör örgütleri ile bizzat ilintisi bulunmayan ve Türkiye'de genellikle bavul ticareti ÅŸeklinde yapÄ±lan para transferlerinin 6736 sayÄ±lÄ± kanunun 7. Maddesi gereÄŸi vergi incelemesi ve soruÅŸturmasÄ± yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na dair hükmü göz önüne alÄ±narak ve daha sonra giderilmesi mümkün olmayan zararlarÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± önlemek amacÄ±yla el koyma kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" talep edildi.

MAHKEME Ä°ADESÄ°NE KARAR VERDÄ°

Talebi deÄŸerlendiren Ä°stanbul 11. Sulh Ceza HakimliÄŸi de, 3 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebini kabul etti. 18 KasÄ±m tarihli el koyma kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla, bu paralarÄ±n bulunduÄŸu emanet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da dün toplam 8 milyon 770 bin 191 dolarÄ± sahiplerine teslim etti. Öte yandan yine aynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda 14 AralÄ±k'ta el konulmasÄ±na karar verilen KÄ±rgÄ±zistan'dan gelen 2 ÅŸüphelinin 4 valizinden çÄ±kan ve Laleli'de bir diÄŸer ÅŸüpheliye getirilen toplam 6 milyon 454 bin 337 dolarÄ±n da 26 AralÄ±k'ta sahiplerine iade edildiÄŸi belirtildi.