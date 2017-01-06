Belediye otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n engelli yakÄ±nÄ±na sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Ä°stanbul'da belediye otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼, engellinin rampayÄ± indirme isteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k engelli yakÄ±nÄ±na "Bunu yapmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemesi Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Belediye ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n bu davranÄ±ÅŸÄ± sosyal medyada herkesin tepkisini Ã§ekti.

Belediye otobüsü ÅŸoförü ile engelli yakÄ±nÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n tepkisine yol açtÄ±. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan ve belediye otobüsünde çekildiÄŸi belirtilen görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüleri çeken ÅŸahsÄ±n iddiasÄ±na göre olay; 19 F FÄ±ndÄ±klÄ±-KadÄ±köy hattÄ±nda meydana geldi.

HER ÅžEY RAMPA KAPAÄžINI AÇMASI Ä°STEMESÄ° Ä°LE BAÅžLADI

5 Ocak'ta çekilen görüntülerde bir engelli yakÄ±nÄ± ile otobüs ÅŸoförünün tartÄ±ÅŸmasÄ± yer alÄ±yor. Otobüs, ÅŸoföründen tekerlekli sandalyenin otobüse çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayan rampa kapaÄŸÄ±nÄ± açmasÄ±nÄ± isteyen engelli yakÄ±nÄ± ÅŸoförün, "Bunu yapmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söylemesi ile neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor.

YAÅžANANLAR SANÄ°YE SANÄ°YE KAYDEDÄ°LDÄ°

KadÄ±nÄ±n, yanÄ±ndaki çocuÄŸuyla bunu yapamayacaÄŸÄ±nÄ± ve buna gücü yetmeyeceÄŸini söylemesi dikkat çekiyor. Bu sÄ±rada yolculardan biri kadÄ±n ile ÅŸoför arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmayÄ± saniye saniye kaydediyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKÄ° YAÄžDI

Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan görüntülere kÄ±sa sürede çok sayÄ±da yorum geldi.