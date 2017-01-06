YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle THY o seferlerini iptal etti

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle TÃ¼rk Hava YollarÄ± 271 seferini iptal etti.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± ve Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda iç ve dÄ±ÅŸ hatlarda bugün toplam 395 sefer iptal edildi.Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda toplam iptal ettiÄŸi sefer sayÄ±sÄ± 271'e yükseldi.

129 SEFERÄ°N Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° DUYURMUÅžTU

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n iptal ettiÄŸi seferlerde bir kez daha artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Yeni güncellemeyle birlikte 29,30 ve 31 AralÄ±k tarihlerinde THY'nin toplam iptal ettiÄŸi sefer sayÄ±sÄ± 271 oldu. Bir önceki verilere göre bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ± havayolu ÅŸirketi THY'nin 129 seferinin iptal edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.