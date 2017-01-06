Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 18:53

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle THY o seferlerini iptal etti


Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle TÃ¼rk Hava YollarÄ± 271 seferini iptal etti.

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipi nedeniyle Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± ve Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda iç ve dÄ±ÅŸ hatlarda bugün toplam 395 sefer iptal edildi.Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda toplam iptal ettiÄŸi sefer sayÄ±sÄ± 271'e yükseldi.

129 SEFERÄ°N Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° DUYURMUÅžTU

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n iptal ettiÄŸi seferlerde bir kez daha artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Yeni güncellemeyle birlikte 29,30 ve 31 AralÄ±k tarihlerinde THY'nin toplam iptal ettiÄŸi sefer sayÄ±sÄ± 271 oldu. Bir önceki verilere göre bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ± havayolu ÅŸirketi THY'nin 129 seferinin iptal edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.

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Belediye otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n engelli yakÄ±nÄ±na sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Ä°stanbul'da belediye otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼, engellinin rampayÄ± indirme isteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k engelli yakÄ±nÄ±na "Bunu yapmak zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemesi Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Belediye ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n bu davranÄ±ÅŸÄ± sosyal medyada herkesin tepkisini Ã§ekti.


HavaalanÄ±nda bulunan 15 milyon dolar FETÃ–'yle baÄŸlantÄ±lÄ± Ã§Ä±kmayÄ±nca sahiplerine verildi

Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndaki bavullardan Ã§Ä±kan 15 milyon 224 bin 528 dolar FETÃ– ve terÃ¶rizmle ilgili Ã§Ä±kmayÄ±nca sahiplerine iade edildi.


Reina saldÄ±rganÄ± camide ihbarÄ± polisi alarma geÃ§irdi

AdÄ±yaman'da cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda Reina saldÄ±rganÄ±na benzeyen ÅŸahsa benzeyen birinin olduÄŸu ihbarÄ± polisleri harekete geÃ§irdi.