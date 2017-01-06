Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 19:35

Metro ve Avrasya TÃ¼neli'nden geÃ§iÅŸ saatleri deÄŸiÅŸti iÅŸte o saatler


Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Avrupa yakasÄ±ndan Anadolu'ya geÃ§iÅŸlerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle metro ve Avrasya TÃ¼neli'nin saatlerini uzattÄ±.

Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ± saati trafik yoÄŸunluÄŸunu yüzde 90'a kadar yükseldi. Åžehrin bazÄ± noktalarÄ±nda trafik durma noktasÄ±na geldi. Özellikle iki yaka arasÄ±nda ulaÅŸÄ±m sorunlarÄ± yaÅŸanÄ±yor.

AVRASYA TÜNELÄ°'NDEN GEÇÄ°Åž 23.00'E KADAR UZATILDI

Avrupa yakasÄ±ndan Anadolu yakasÄ±na geçiÅŸlerde oluÅŸan sorunlarÄ± engenlenmesi amacÄ±yla Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Avrasya Tüneli'nden geçiÅŸlerin saat 23.00'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Avrasya Tüneli normal ÅŸartlarda 21.00'da araç trafiÄŸine kapatÄ±lÄ±yordu.

METROLAR, 06.00'YA KADAR ÇALIÅžACAK

VatandaÅŸlarÄ±n evlerine rahat ulaÅŸmasÄ± amacÄ±yla ise metro seferleri sabah 06.00'a kadar devam edecek. Marmaray'da da seferler gece saat 01:00'a kadar devam edecek.

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Ankara'da toplu taÅŸÄ±maya ve teleferik hattÄ±na zam

Ankara'da toplu taÅŸÄ±ma Ã¼cretleri yeniden dÃ¼zenlenerek zam getirildi.


Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler kontak kapattÄ±

Ä°stanbul'da bugÃ¼n etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle ArnavutkÃ¶y'de elektrik direÄŸi devrilirken, trafikte durma noktasÄ±na geldi.


Ä°stanbul'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle uÃ§aklar piste iniÅŸ yapamÄ±yor

Ä°stanbul'da bugÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uÃ§aklarÄ±n piste iniÅŸlerini engelledi.