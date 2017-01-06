Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 19:43

Antalya'da bombalÄ± araÃ§ ve canlÄ± bomba iddialarÄ±nda bulunan ses kaydÄ±nÄ±n sahibi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Antalya Valisi MÃ¼nir KaraloÄŸlu, Antalya'da huzursuzluk yaratan ve bombalÄ± araÃ§, canlÄ± bomba iddialarÄ±nda bulunan ses kaydÄ±nÄ±n sahibi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu.

Vali KaraloÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sosyal medyada yayÄ±nlanan ve Antalya'da bombalÄ± araç ve canlÄ± bomba yakalandÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarda bulunulan ses kaydÄ±na iliÅŸkin, "Sosyal medyada ses kaydÄ± dolaÅŸan bayan A.Ö. gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." bilgisini paylaÅŸtÄ±. A.Ö'nün sorgusunun devam ettiÄŸini belirten KaraloÄŸlu, "HalkÄ±mÄ±zÄ± huzursuz etmelerine izin vermeyeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

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