Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 19:54

Komandolar Giresun'da PKK'lÄ± terÃ¶rist avÄ±na Ã§Ä±ktÄ±


Giresun'da komandolar bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'lÄ±larÄ±n kÄ±ÅŸ barÄ±nmasÄ±na engel olmak iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±.

Giresun Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Jandarma Komando BölüÄŸü ve zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bugün düzenlenen operasyon zorlu hava ve arazi ÅŸartlarÄ±nda icra edilerek baÅŸarÄ±yla sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. Giresun ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, “ Bölgemizde terör örgütlerinin faaliyet göstermesine ve barÄ±nmasÄ±na engel olmak için yoÄŸun olarak icra edilen faaliyetler azim ve kararlÄ±lÄ±kla sürdürülmektedir” denildi. Öte yandan, 2016 yÄ±lÄ±nda DoÄŸu Karadeniz'i hedef alan PKK terör örgütü bölgede eylemler gerçekleÅŸtirmiÅŸ, bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 1'i Åžebinkarahisar ilçesinde olmak üzere 7 PKK'lÄ± öldürülmüÅŸ, Espiye ilçesinde ise sÄ±ÄŸÄ±nak ele geçirilmiÅŸ ve olayÄ±n devamÄ±nda 4 PKK'lÄ± terörist yakalanarak tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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