Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 06/01/2017 20:03

Bitlis merkezli FETÃ– operasyonunda 20 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Bitlis merkezli 8 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen 24 kiÅŸiye yÃ¶nelik FETÃ– operasyonunda 20 astsubayÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± valilik tarafÄ±ndan bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, terör örgütü FETÖ/PDY'nin  faaliyetlerinin deÅŸifresi ve engellenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi  belirtildi. Bitlis Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünce kapsamlÄ±  ve duyarlÄ± çalÄ±ÅŸmalar gerçekleÅŸtirildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:"Bitlis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda  'silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak' suçlamasÄ±yla 24 kiÅŸiye yönelik Bitlis merkez,  Güroymak, Mutki, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerimiz ile Ankara, Ä°zmir, Sivas,  Kayseri, Zonguldak, Ä°stanbul ve Aksaray'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon icra edilmiÅŸtir.  Operasyon neticesinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± uhdesinde aralarÄ±nda önemli  birimlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n da olduÄŸu 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve FETÖ/PDY il  jandarma yapÄ±lanmasÄ± içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüÄŸü tespit edilen  bir doktor olmak üzere 20 zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. ZanlÄ±lar hakkÄ±nda adli  tahkikat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."AçÄ±klamada, terör örgütleri ve bunlarÄ±n gerçekleÅŸtirdikleri eylemlere  karÅŸÄ± mücadelenin, halkÄ±n desteÄŸini alan güvenlik güçlerinin titiz, özverili ve  koordineli çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla kararlÄ±kla devam ettiÄŸi bildirildi.

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