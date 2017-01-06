Bitlis merkezli FETÃ– operasyonunda 20 astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bitlis merkezli 8 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen 24 kiÅŸiye yÃ¶nelik FETÃ– operasyonunda 20 astsubayÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± valilik tarafÄ±ndan bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deÅŸifresi ve engellenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi. Bitlis Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünce kapsamlÄ± ve duyarlÄ± çalÄ±ÅŸmalar gerçekleÅŸtirildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:"Bitlis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 'silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak' suçlamasÄ±yla 24 kiÅŸiye yönelik Bitlis merkez, Güroymak, Mutki, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerimiz ile Ankara, Ä°zmir, Sivas, Kayseri, Zonguldak, Ä°stanbul ve Aksaray'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon icra edilmiÅŸtir. Operasyon neticesinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± uhdesinde aralarÄ±nda önemli birimlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n da olduÄŸu 17 astsubay, 2 uzman jandarma ve FETÖ/PDY il jandarma yapÄ±lanmasÄ± içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüÄŸü tespit edilen bir doktor olmak üzere 20 zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. ZanlÄ±lar hakkÄ±nda adli tahkikat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."AçÄ±klamada, terör örgütleri ve bunlarÄ±n gerçekleÅŸtirdikleri eylemlere karÅŸÄ± mücadelenin, halkÄ±n desteÄŸini alan güvenlik güçlerinin titiz, özverili ve koordineli çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla kararlÄ±kla devam ettiÄŸi bildirildi.