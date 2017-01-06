Ä°stanbul'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler kontak kapattÄ±

Ä°stanbul'da bugÃ¼n etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle ArnavutkÃ¶y'de elektrik direÄŸi devrilirken, trafikte durma noktasÄ±na geldi.

BaÅŸakÅŸehir - Fenertepe BaÄŸlantÄ± Yolu Arnavutköy istiklametinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bir TIR yan yattÄ±. YaklaÅŸÄ±k iki saatir TIR yoldan kaldÄ±ralamadÄ±ÄŸÄ± için araç sahipleri yolda kaldÄ±. BazÄ± araç sahipleri kontak kapatÄ±p yürümeye baÅŸladÄ±.

ELEKTRÄ°K DÄ°REÄžÄ° DEVRÄ°LDÄ°

Yine Arnavutköy Devlet Hastahanesi önünde Habipler istikametine giden yolda yoÄŸun fÄ±rtÄ±na ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle bir elektirik direÄŸi devrildi. Olayda yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilirken direÄŸin yoldan kaldÄ±rÄ±lma çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Trafik Habipler yönünde durma noktasÄ±na geldi.

TRAFÄ°K DURMA NOKTASINA GELDÄ°

Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± öÄŸleden sonra baÅŸladÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ufak maddi hasarlÄ± kazalara ve araç arÄ±zalarÄ±na neden olurken, Ä°stanbul trafiÄŸi adeta durma noktasÄ±na geldi. Mesai saatinin bitimiyle beraber yoÄŸunlaÅŸan trafik yüzde 90'a çÄ±karken, TEM'de kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu.

CUMARTESÄ° GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, kuvvetli yaÄŸmur saat 16.00 civarÄ±nda Ä°stanbul'un batÄ±sÄ±nda Çatalca Silivri hattÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸekline dönecek. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n saat 20.00'ye kadar Ä°stanbul geneline yayÄ±lmasÄ± yoÄŸun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. KarÄ±n 20 cm üzerinde kar örtüsü bÄ±rakacaÄŸÄ± bekleniyor.

ANADOLU YAKASINI DA ETKÄ°SÄ° ALTINA ALDI

Ä°lk olarak tipiyle birlikte Avrupa yakasÄ±nda etkisini göstermeye baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± akÅŸam saatlerinde Anadolu yakasÄ±nÄ± da etkisi altÄ±na aldÄ±.