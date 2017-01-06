Ankara'da toplu taÅŸÄ±maya ve teleferik hattÄ±na zam

Ankara'da toplu taÅŸÄ±ma Ã¼cretleri yeniden dÃ¼zenlenerek zam getirildi.

Yeni tarifeye göre, tam ve aktarma ücretleri yüzde 6.38 oranÄ±nda artarken, öÄŸretmen ve öÄŸrenci biletlerinin ücretlerinde ise herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±. EGO otobüsleri, metro ve Ankaray’da tam biniÅŸ 2,50 TL olarak yeniden belirlenirken, transfer (aktarÄ±m) ücretlerinin de 1 TL olmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.1.75 TL olan öÄŸrenci ve öÄŸretmen indirimli bilet fiyatlarÄ± ise aynÄ± kaldÄ±.UKOME tarafÄ±ndan belirlenen yeni tarifelere göre, özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniÅŸ ücreti 2.75 TL’ye çÄ±karÄ±lÄ±rken, 1.75 TL olan indirimli biniÅŸ ücretine zam yapÄ±lmadÄ±. KÄ±sa mesafe yolculuklarÄ± için ödenen minibüs ücreti 2.75 TL’ye, uzun mesafe için ise 3.15 TL’ye yükseltildi. Transfer uygulamasÄ± hakkÄ± bulunmayan tek biniÅŸlik 4 TL’lik kullan at bilette herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmazken, EsenboÄŸa HavalimanÄ±-Ankara arasÄ±nda hizmet veren BELKO AÄ°R’ler de 11 TL oldu.

TELEFERÄ°K HATTI ARTIK ÜCRETLÄ°

BüyükÅŸehir Belediyesi yetkilileri, toplu taÅŸÄ±ma amaçlÄ± 2014 yÄ±lÄ±ndan itibaren ücretsiz olarak hizmet veren Yenimahalle-Åžentepe Teleferik hattÄ±nda, 1 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ücretli olarak yolcu taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiler. Teleferik hattÄ±nÄ±n ücretli hale getirilmesinde en önemli etken olarak, teleferik ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmaya baÅŸlanmasÄ± nedeniyle bölge halkÄ±ndan bu yönde yoÄŸun talep gelmesi gösterildi. Yetkililer, yolcularÄ±n Yenimahalle Metro istasyonunda aktarma yaparak metroyla yolculuklarÄ±na devam etmeleri halinde, bilet ücretinden teleferik için verdikleri 1 TL’nin mahsup (düÅŸürüleceÄŸini) edileceÄŸini söylediler. Yetkililer ayrÄ±ca, raylÄ± sistemleri kullanarak Yenimahalle Metro Ä°stasyonu’na gelen yolcularÄ±n aktarma yaparak yolculuklarÄ±na devam etmeleri halinde ise teleferik ücreti alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± belirttiler.