Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/01/2017 07:54

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin'den kar aÃ§Ä±klamasÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul'da ÅŸiddetli yaÄŸan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla ilgili olarak, resmi Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klamalarda bulundu.Vali Åžahin, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kiÅŸinin barÄ±nma merkezlerinde aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarÄ±nÄ±n temsilcilerinden oluÅŸan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaÅŸanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev baÅŸÄ±nda olduÄŸunu söyledi.AvcÄ±lar Haramidere'de tÄ±r kaymasÄ± nedeniyle kapanan Edirne-Ä°stanbul TEM Otoyolu'nun ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Vali Åžahin, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

''AvcÄ±lar rampasÄ±nda kayan araçlara müdahale ediliyor. KarayollarÄ± ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor. BoÄŸaz Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E-5 güzergahlarÄ± ulaÅŸÄ±ma açÄ±k, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle trafik yavaÅŸ seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarÄ±lara riayet etmeleri, zincir takmalarÄ±, ulaÅŸÄ±m güvenliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan önem teÅŸkil etmektedir.'' 

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