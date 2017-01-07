Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/01/2017 08:03

Polis kontrol noktasÄ±na el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larla saldÄ±rÄ±

polis noktasÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esinde polis kontrol noktasÄ±na terÃ¶ristlerce el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi

AlÄ±nan bilgiye göre, merkez KayapÄ±nar ilçesi DiyarbakÄ±r-ÅžanlÄ±urfa karayolunun birinci kilometresinde bulunan Çocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi Semt PolikliniÄŸi önünde bulunan polis kontrol noktasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±na teröristlerce el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± atÄ±ldÄ±.Ölen ya da yaralanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis, saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± için bölgede operasyon baÅŸlattÄ±.

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