Ä°zmir beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Ä°zmir'de hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle yÃ¼ksek kesimlere kar yaÄŸdÄ±

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 derece ölçüldüÄŸü kent merkezinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, yüksek kesimlerde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor.Kent merkezinde bazÄ± yollarda sürücüler zor anlar yaÅŸadÄ±.

Ä°zmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli kesiminde kar ve buzlanma nedeniyle karayollarÄ± ekipleri tuzlama çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Trafik ekipleri ise kar lastiÄŸi ve lastiklerinde zincir bulunmayan araçlarÄ±n sürücülerini uyardÄ±.

EVKA 4 Mahallesi MuhtarÄ± Süleyman Ferah, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°zmir'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en olumsuz etkilediÄŸi bölgelerden birinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saatten itibaren cadde ve sokaklarÄ± kontrol ettiklerini belirten Ferah, ÅŸimdilik herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.VatandaÅŸlardan Mümin ÇÄ±ban ise Ä°zmir doÄŸumlu olduÄŸunu belirterek, ömründe ikinci kez böyle yoÄŸun bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gördüÄŸünü anlattÄ±.Ä°zmirliler olarak kara alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren ÇÄ±ban, "Meteoroloji zaten uyarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Biz de bunu dikkate alarak sÄ±kÄ± giyinip çÄ±ktÄ±k." dedi.Ä°zmir'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gün boyu sürmesi bekleniyor.