Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Ã§ocuklarÄ±nÄ±n o hamlesi karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok yaÅŸadÄ±

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun Didim'de yaÅŸayan kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™na Ã§ocuklarÄ±, babalarÄ±na vesayet davasÄ± aÃ§tÄ±

FETÖ’ye yönelik yürütülen mücadeleye destek vermek amacÄ±yla son günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ, açlÄ±k grevi, oturma eylemi ve soÄŸuk havada denize girme eylemleriyle basÄ±nda yer bulan ve son olarak AK Parti’ye üyelik baÅŸvurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan CHP liderinin kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun, çocuklarÄ± Fatih ve Atila KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, babalarÄ±na vasi olarak atanmak için baÅŸvuruda bulundu.

Didim Adliyesi’ne gelerek vasi tayini baÅŸvurusunda bulunan Atilla KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Fatih KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, babasÄ±nÄ±n ’kendini ve iÅŸini idare edemeyecek derecede fiziki ve ruhsal saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu, aÅŸÄ±rÄ± derecede alkol düÅŸkünlüÄŸü olduÄŸunu, savurganlÄ±k ve kötü bir yaÅŸam tarzÄ± olduÄŸunu’ öne sürdü. OÄŸullarÄ±, bu nedenlerle babalarÄ± Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun ’kendi sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±yacak durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ iddia etti.

"YASAL HAKLARINI KULLANABÄ°LECEK DURUMDA DEÄžÄ°LDÄ°R"

Fatih ve Atilla KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu kardeÅŸlerin avukatÄ± Erhan KÄ±lÄ±ç, mahkemeye sunduÄŸu dilekçede ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Müvekkillerin babasÄ± Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun kendini ve iÅŸlerini idare edemeyecek derecede fiziki ve ruhsal saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± bulunmakta ayrÄ±ca aÅŸÄ±rÄ± derecede alkol düÅŸkünlüÄŸü, savurganlÄ±k ve kötü bir yaÅŸam tarzÄ± bulunmaktadÄ±r. Bu durum dinlenecek tanÄ±k beyanlarÄ± ve akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lacak saÄŸlÄ±k kontrollerinde ortaya çÄ±kacaktÄ±r. Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve yukarÄ±da bahsettiÄŸimiz diÄŸer nedenler sebebiyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±yacak, medeni ve yasal haklarÄ±nÄ± kullanabilecek durumda deÄŸildir.

Bu nedenlerle vasi tayini istenilenin yasal haklarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde kullanmasÄ± ve ileride telafisi mümkün olmayacak olumsuz durumlarÄ±n meydana gelmemesi amacÄ±yla müvekkillerin babasÄ± Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na çocuklarÄ±ndan Fatih KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ya da Atila KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun vasi olarak tayin edilmesi amacÄ±yla mahkemenize baÅŸvuru zorunluluÄŸu doÄŸmuÅŸtur."

SOSYAL MEDYADAN YANIT

Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CHP AydÄ±n Milletvekili Hüseyin YÄ±ldÄ±z’Ä± suçlayarak, "Benim aklÄ±m ve ÅŸuurum yerinde. Ben bilinçli olarak bu yola baÅŸ koydum, hedefime de ulaÅŸacaÄŸÄ±m. Ben Avukat Erhan KÄ±lÄ±ç’a sormak istiyorum. Beni acaba ne kadar tanÄ±yor. Ben saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ± veya akli dengemin iyi olduÄŸumu ispatlarsam, avukat Erhan hakkÄ±nda maddi ve manevi tazminat davasÄ± açacaÄŸÄ±m" ifadelerine yer verdi.