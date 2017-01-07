Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 30 AralÄ±k detayÄ±

Ä°zmir'de 2 kiÅŸinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Teröristler, 30 AralÄ±k'ta yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ve kimliÄŸi açÄ±klanmayan bir kiÅŸiyle buluÅŸup iki araç satÄ±n aldÄ±. AraçlarÄ±n ödemesini yaparak ruhsatlarÄ±nÄ± da kendi adÄ±na alan kiÅŸi, aynÄ± gün Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'de terör örgütü PKK mensuplarÄ±nca adliye önünde gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± yürüten güvenlik güçleri, önemli bilgilere ulaÅŸtÄ±.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± yakÄ±nÄ±nda ölü ele geçirilen PKK'lÄ± iki teröristin üzerinden Gaziantep'te yaÅŸayan iki kiÅŸi adÄ±na düzenlenmiÅŸ sahte kimlik çÄ±ktÄ±.

YapÄ±lan incelemede, Gaziantep'teki kiÅŸilerin teröristlerle herhangi bir baÄŸlantÄ±sÄ±na rastlanmazken, teröristlerin PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosundan olduÄŸu belirlendi.

BORNOVA'DA EV KÄ°RALAMIÅžLAR

28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e gelerek Bornova ilçesinde bir ev kiralayan teröristler, 30 AralÄ±k'ta yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen ve kimliÄŸi açÄ±klanmayan bir kiÅŸiyle buluÅŸup iki araç satÄ±n aldÄ±.

AraçlarÄ±n ödemesini yaparak ruhsatlarÄ±nÄ± da kendi adÄ±na alan kiÅŸi, aynÄ± gün Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±.

Teröristlerin kiraladÄ±ÄŸÄ± evde yapÄ±lan incelemede, akümülatör ve silikon tarzÄ± malzemeler ele geçirildi.

AraçlarÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve patlayÄ±cÄ±nÄ±n Ä°zmir'de hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren güvenlik güçleri, amonyum nitrat kullanÄ±larak hazÄ±rlanan yaklaÅŸÄ±k 150 kilogramlÄ±k patlayÄ±cÄ±nÄ±n etkisini artÄ±rmak için aracÄ±n bagajÄ±ndaki LPG tankÄ±nÄ±n yanÄ±na yerleÅŸtirildiÄŸini belirledi.

Ä°KÄ°NCÄ° ARAÇTA PATLAYICI BULUNAMADI

Adliye binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda park halindeyken kontrollü ÅŸekilde patlatÄ±lan 45 LV 414 plakalÄ± otomobilde yapÄ±lan incelemede herhangi bir bomba düzeneÄŸine rastlamayan güvenlik güçleri, teröristlerin, ikinci aracÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaçmak için kullanacaklarÄ± ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili gözaltÄ±nda bulunan 18 ÅŸüpheliden Ä°zmir'de yakalanan 9'unun, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren teröristlerle doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± ve emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.