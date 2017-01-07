DAEÅž'e katÄ±lmak istiyorlardÄ± sahte kimlikle yakalanÄ±p tutuklandÄ±lar

FetÃ¶ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda devam eden komisyon ifadelerinde"FETÃ– mensuplarÄ±yla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildi ise nasÄ±l bir iÅŸlem yaptÄ±nÄ±z?" sorusuna Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Emekli Orgeneral Necdet Ã–zel, idari ve adli soruÅŸturma emri verdiÄŸini sÃ¶yledi.