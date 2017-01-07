Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/01/2017 08:26

DAEÅž'e katÄ±lmak istiyorlardÄ± sahte kimlikle yakalanÄ±p tutuklandÄ±lar

tutuklama

Mersin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a katÄ±lmak Ã¼zere Hatay'a giderken sahte kimliklerle yakalanan 4 Ã‡eÃ§en, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratÄ± deÄŸerlendiren Mersin Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle  Mücadele Åžubesi ekipleri, DEAÅž'a katÄ±lmak üzere Hatay'a giden 4 Çeçen'i Tarsus ilçesinde yakaladÄ±. Türkiye'deki Suriyelilere verilen geçici kimliklere benzer sahte kimlikle yakalanan M.H., A.R., F.A. ve H.A. adlÄ± ÅŸüphelilerin, Hatay üzerinden Suriye'ye geçmeyi planladÄ±klarÄ± belirtildi.ÅžahÄ±slar, sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

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