UÃ§ak seferleri iptal edildikten sonra AtatÃ¼rk havalimanÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda bazÄ± uÃ§ak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle vatandaÅŸlar havalimanÄ±nda sabahladÄ±

Atatürk HavalimanÄ±'ndaki uçuÅŸlarda yaÅŸanan aksamalar nedeniyle çok sayÄ±da yolcu terminal binasÄ±nda mahsur kaldÄ±. Ä°ptal olan sefer nedeniyle bazÄ± yolcular otellere yönlendirilirken bazÄ±larÄ± ise kendilerine verilen battaniyelere sarÄ±larak banklarda uyudu.

AkÅŸam saatlerinden itibaren Ä°stanbul'da baÅŸlayan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Avrupa'nÄ±n en yoÄŸun havalimanlarÄ± arasÄ±nda yer alan Atatürk HavalimanÄ±'ndaki uçuÅŸlarda aksamalar yaÅŸandÄ±. Ä°lerleyen saatlerde etkisini arttÄ±rarak kar fÄ±rtÄ±nasÄ±na dönüÅŸen olumsuz hava, pistin karla dolmasÄ± nedeniyle iniÅŸ ve kalkÄ±ÅŸlarÄ±n zaman zaman durmasÄ±na yol açtÄ±.

METRELERCE KUYRUK OLUÅžTU

Ä°ptal olan onlarca sefer ve saatler süren gecikmelerle birlikte uçuÅŸ için bekleyen yolcular havalimanÄ±nda mahsur kaldÄ±. Hava muhalefeti nedeniyle uçamayan yolcular havayolu ÅŸirketlerinin bilet satÄ±ÅŸ ofislerinde uzun kuyruklar oluÅŸturdu.

GECEYÄ° TERMÄ°NALDE GEÇÄ°RENLERE BATTANÄ°YE DAÄžITILDI

Seferleri iptal olan yüzlerce ise yolcu otel konaklamak için havayolu ÅŸirketlerinin otel rezervasyon bankolarÄ±nÄ±n önüne akÄ±n etti. YolcularÄ±n bir kÄ±smÄ± otellere yönlendirilirken bazÄ± yolcularda geceyi terminal binasÄ±nda geçirdi. HavalimanÄ±nda kalan yolculara görevli personeller tarafÄ±ndan kumanya ve battaniye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

UÇAÄžA BÄ°NÄ°P SAATLERCE BEKLEDÄ°KTEN SONRA GERÄ° Ä°NDÄ°LER

Saatlerce uçak içerisinde bekledikten sonra tekrar uçaktan indiklerini belirten yolculardan Arif Yüksel, "Mekke'den Åžututgart'a gitmek üzere aktarmalÄ± olarak Ä°stanbul'a geldik. 18.50'de uçak hareket edecekti fakat uçaÄŸÄ±n içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacaÄŸÄ±z diye anons yaptÄ±lar ama uçamadÄ±k. Net olarak 4,5 saat uçakta kaldÄ±k. Hangi otelde kalacaÄŸÄ±mÄ±z belli deÄŸil, kendi baÅŸÄ±mÄ±za kaldÄ±k burada" dedi.

Atina'ya gideceÄŸini belirten baÅŸka bir yolcu Panos HacÄ±hristos ise "Yunanistan'da yaÅŸÄ±yorum. Amerika'dan geldim Yunanistan'a tranfer olmak için. UçaÄŸa gitdik ve iki saat bekledik. Sonra da uçaÄŸÄ± iptal ettiler. Åžimdi ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. YaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi kafile olarak buraya toplandÄ±k bekliyoruz" diye konuÅŸtu.

BoÅŸ bulduklarÄ± yerde uyudular

Ä°lerleyen saatlerce terminal binasÄ±nda kalan yolcular yorgunluÄŸun da etkisiyle kendilerine verilen battaniyelere sarÄ±larak boÅŸ bulduklarÄ± banklarda ve uçaÄŸa biniÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanlarda uyuyarak dinlenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

KARLA MÜCADELE EKÄ°PLERÄ° ARALIKSIZ ÇALIÅžIYOR

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) ekipleri gece boyu pistleri açÄ±k tutabilmek için kar küreme araçlarÄ±yla yoÄŸun çaba sarf ediyor. AyrÄ±ca uçaklarÄ±n dÄ±ÅŸ yüzeyine anti-icing olarak adlandÄ±rÄ±lan buzlanmayÄ± önleyici sÄ±vÄ± püskürtme iÅŸlemi gerçekleÅŸtiriliyor.

THY'DEN YOLCULARA UYARI; ‘GELMEDEN ÖNCE UÇUÅžLARINIZI KONTROL EDÄ°N'

THY BasÄ±n MüÅŸavirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruda Atatürk HavalimanÄ±ndaki olaÄŸanüstü hava ÅŸartlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle Ä°stanbul çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± operasyonlarÄ±n çok kÄ±sÄ±tlÄ± olarak yürütüldüÄŸü belirtilerek " Ä°stanbul çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± seferlerde seyahat edecek yolcularÄ±mÄ±zÄ±n Atatürk HavalimanÄ±'na geliÅŸleri öncesinde mutlaka sefer durumlarÄ±nÄ± THY web sitesinden veya çaÄŸrÄ± merkezinden kontrol etsinler. YapÄ±lan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinde olumsuzluk yaÅŸamamasÄ± adÄ±na önem arz ediyor " uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.