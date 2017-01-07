Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 7 Ocak 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, yurdun bazÄ± kesimlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini açÄ±kladÄ±.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Giresun, AdÄ±yaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Güney Ege kÄ±yÄ±larÄ±, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Giresun, Ordu, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, AdÄ±yaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Akdeniz'in kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Ä°ç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ile BatÄ± Karadeniz'in batÄ±sÄ±nda yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doÄŸu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurdun batÄ± kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n genellikle güneyli, Marmara, KÄ±yÄ± Ege ile Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzeyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (50-80 km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren yer yer yoÄŸun olmak üzere karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 5

Ä°stanbul: Çok bulutlu, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1

Bursa: Çok bulutlu ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -2

Ä°zmir: Çok bulutlu, karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, zamanla yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n öÄŸle saatlerinden itibaren kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 14

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere saÄŸanak ve gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 20

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 2

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 10