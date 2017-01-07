Bir Ã–zgecan Arslan olayÄ± daha OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ kadÄ±n yolcuyu tecavÃ¼z etti

Mersin'de yaÅŸanan Ã–zgecan Arslan olayÄ± ÅŸimdide Ankara'nÄ±n gÃ¶beÄŸinde yaÅŸandÄ±. TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± S. adlÄ± 37 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, bindiÄŸi Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ tarafÄ±ndan aracÄ±n iÃ§inde tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±. ÅžofÃ¶r, mahkeme kararÄ±yla tutuklandÄ±.

Olay 4 Ocak gecesi saat 23.30'da, Ankara'nÄ±n Etimesgut ilçesinde gerçekleÅŸti. Özel bir okulda Ä°ngilizce öÄŸretmeni olarak çalÄ±ÅŸan S. adlÄ± kadÄ±n, Atilla EÅŸer Caddesi'ndeki GÄ°MSA AVM önünde '530' hat numaralÄ± özel halk otobüsüne bindi. Ä°ki çocuk annesi S., otobüs sürücüsü Ä°brahim T.'ye "Ben 200 metre ileride ineceÄŸim. Binebilir miyim?" diye sordu. Tuncay "Olur" dedi. Otobüs, 1818 numaralÄ± cadde ile Atilla EÅŸer Caddesi'nin kesiÅŸtiÄŸi noktaya gelince S., kapÄ±ya yönelerek, "Ä°nmek istiyorum" dedi.

KapÄ±yÄ± açmayan T., "Seni dönünce indireceÄŸim" dedi. Otobüsü 1982 numaralÄ± sokaktaki boÅŸ araziye çeken T., iddiaya göre, koltuÄŸundan kalkarak, iki eliyle S.'nin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±. Zorla aracÄ±n orta koridoruna yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± S., bilincini kaybederek bayÄ±ldÄ±. S., o geceyi savcÄ±lÄ±kta ÅŸöyle anlattÄ±:

"EVE GÄ°DÄ°NCE NE ANLATACAKSIN" DEDÄ°

"Kendime geldiÄŸimde ÅŸahsÄ±n üzerimde olduÄŸunu gördüm. 'Uslu duracaksÄ±n, yoksa boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kar, seni öldürürüm' diyerek, boÄŸazÄ±mÄ± sÄ±kÄ±p tecavüz etmeye devam etti. 'Sizin kÄ±z kardeÅŸiniz, aileniz yok mu, neden böyle yaptÄ±nÄ±z' dedim. Beni öldürmemesi için yalvardÄ±m. Ä°ÅŸini bitirdikten sonra 'Evli misin, çocuÄŸun var mÄ±?' diye sordu. Sonra 'Seni bir daha ne zaman görürüm?' dedi, telefon numaramÄ± istedi. NumarayÄ± vermedim. SoyadÄ±mÄ±, nerede çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± sordu. 'Beni gündüz görsen tanÄ±r mÄ±sÄ±n?' diye sordu, 'TanÄ±mam' dedim. 'Eve gidince ne anlatacaksÄ±n' dedi. 'AyaÄŸÄ±m kaydÄ±, düÅŸtüm derim' dedim. 'Polise veya birine söylersen seni bulurum, tecavüz ederim, boÄŸazÄ±nÄ± keserim' dedi. KapÄ±yÄ± açtÄ±, indik. YanÄ±mda yürüdü. Ä°lk gördüÄŸüm binaya girip polisi aradÄ±m."

"SENÄ° SEVÄ°YORUM DEDÄ°, TECAVÜZ ETTÄ°M"

S.'ye tecavüz ettikten sonra kadÄ±nÄ±n yüzüÄŸünü de zorla alan ÅŸoför Ä°brahim T., "cinsel istismar ve gasp" iddiasÄ±yla Sincan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na sevk edildi. T., ifadesinde, S'nin otobüse bindikten sonra kendisine "Sokak arasÄ±na gir, karanlÄ±k bir yer bul, aracÄ± durdur ve sonra yanÄ±ma gel" dediÄŸini iddia etti. T., "Kendi isteÄŸiyle cinsel iliÅŸkiye girmek istedi. Sonra vazgeçti ve 'BÄ±rak yapma' dedi. Bana daha önce 'Seni seviyorum' dediÄŸi için zorla tecavüz ettim" diye konuÅŸtu. Ä°brahim T., ÅŸikâyet etmesin diye S.'nin bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± çektiÄŸini belirterek, "Bana polise gitmeyeceÄŸini söyledi. Ben de tecavüz ettiÄŸim yerde otobüsten indirdim" dedi.