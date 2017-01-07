Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/01/2017 09:33

Yeni KHK ile polis internet abonelerinin kimlik bilgilerine eriÅŸebilecek


Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan 3 yeni KHK'nÄ±n oldukÃ§a kapsamlÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Polis artÄ±k internet abonelerinin kimlik bilgisine ulaÅŸarak, sosyal medyada iÅŸlenen suÃ§lar azaltÄ±lacak.

OlaÄŸanüstü hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. 680 sayÄ±lÄ± KHK ile birlikte polise, internet abonelerinin kimlik bilgilerine eriÅŸim yetkisi getirildi. KHK'da "Polis, sanal ortamda iÅŸlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti amacÄ±yla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaÅŸmaya, sanal ortamda araÅŸtÄ±rma yapmaya yetkilidir. EriÅŸim saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±, yer saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± ve içerik saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± talep edilen bu bilgileri kolluÄŸun bu suçlarla mücadele için oluÅŸturduÄŸu birimine bildirir." denildi.

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