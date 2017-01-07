Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan 3 KHK ile kamuda binlerce kiÅŸi ihraÃ§ edildi

OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±yla birlikte 3 yeni KHK Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±. Buna gÃ¶re, akademisyenlerden, emniyet mensuplarÄ±na kadar 5 binden fazla kiÅŸi gÃ¶revden men edildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nÄ±n 121'inci maddesi ile 2935 sayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alÄ±nan kararlar doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan 679, 680 ve 681 sayÄ±lÄ± kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete'nin bugünkü son mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

EMNÄ°YET GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ'NDE 2 BÄ°N 687 KÄ°ÅžÄ° MESLEKTEN Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 679 sayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸünden 2'si 2. sÄ±nÄ±f, 14'ü 3. sÄ±nÄ±f, 37'si 4. sÄ±nÄ±f emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si baÅŸkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, 91'i baÅŸpolis, bin 592'si polis, 7'si çarÅŸÄ± ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalÄ±ÅŸanÄ± meslekten ihraç edildi.

10 ESKÄ° EMNÄ°YET MÜDÜRÜNÜN RÜTBELERÄ° ALINDI

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 679 sayÄ±lÄ± KHK ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸünden emekliye sevk edilen, kendi isteÄŸiyle emekli olan veya meslekten çÄ±karÄ±lan biri 1. sÄ±nÄ±f, biri 2. sÄ±nÄ±f, 3'ü 3. sÄ±nÄ±f emniyet müdürü, 2'si komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 3'ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teÅŸkilatÄ± mensubunun rütbeleri alÄ±ndÄ±.

ADALET BAKANLIÄžI'NDA BÄ°N 699, DANIÅžTAY'DA Ä°SE 8 KÄ°ÅžÄ° Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK ile DanÄ±ÅŸtay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardan ise zabÄ±t katibi, infaz koruma memuru ve diÄŸer memurlarÄ± kapsayan bin 699 personel ihraç edildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 838 personelin iliÅŸiÄŸi kesildi.

313 ASKER GÖREVDEN ALINDI

Yeni KHK'ya göre, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda 164, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda 149 asker olmak üzere 313 asker görevden alÄ±ndÄ±.

649 AKADEMÄ°SYENÄ°N Ä°ÅžÄ°NE SON VERÄ°LDÄ°

3 yeni Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte, 649 akademisyenin görevine son verildi.

DÄ°YANET'TE 135 PERSONELE Ä°HRAÇ

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 135 personel ihraç edildi.

20 Ä°LDE 83 DERNEK VE VAKIF KAPATILDI

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 679 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olan 83 dernek kapatÄ±ldÄ±.

Ä°LKOKUL MEZUNLARI UZMAN ONBAÅžI OLACAK

Yeni KHK ile birlikte, ilkokul mezunlarÄ± uzman onbaÅŸÄ± ve uzman çavuÅŸ olabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte polis, internet abonelerinin kimliÄŸine ulaÅŸabilecek.

GÜVENLÄ°K KORUCULARI TEKRAR GÖREVE ÇAÄžIRILABÄ°LECEK

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 680 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile valinin teklifi ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çeçevesinde görevden iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ güvenlik korucularÄ± operasyonel faaliyetler maksadÄ±yla tekrar göreve çaÄŸrÄ±labilecek.

ÖZEL GÜVENLÄ°KLERE YENÄ° DÜZENLEME

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 680 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik ÅŸirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eÄŸitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalÄ±ÅŸacaklar hakkÄ±nda valilikçe güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara iltisakÄ± veya irtibatÄ± olduÄŸu tespit edilen kiÅŸiler, özel güvenlik alanÄ±nda faaliyet yürüten ÅŸirket veya birimlerde çalÄ±ÅŸamayacak.

ÖZEL GÜVENLÄ°K, SÄ°LAHINI GÖREV ALANI DIÅžINA ÇIKARAMAYACAK

680 sayÄ±lÄ± KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarÄ±nÄ± görev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karamayacak.

PERSONEL, YURT DIÅžINDA GEÇÄ°CÄ° OLARAK GÖREVLENDÄ°RÄ°LEBÄ°LECEK

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 680 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personel (iÅŸçiler dahil), TBMM kararlarÄ±na dayanÄ±larak Türk SilahlÄ± Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

YURDA DÖNMEYENLER VATANDAÅžLIKTAN ÇIKARILACAK

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkÄ±nda soruÅŸturma veya kovuÅŸturma yürütülen ve yabancÄ± ülkede bulunmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar, "yurda dön" ilanÄ±na raÄŸmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaÅŸlÄ±ktan çÄ±karÄ±labilecek.

MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO Ä°DARESÄ° VE LÄ°SANS HAKKI VARLIK FONU'NA DEVREDÄ°LDÄ°

Milli Piyango Ä°daresi, yeni çÄ±kan Kanun Hükmünde Kararname ile ÅŸans oyunlarÄ±na dair lisans düzenleme hakkÄ± da 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na VarlÄ±k Fonu'na devredildi.2016 yÄ±lÄ±nda özelleÅŸtirilmesi planlanan ancak birkaç kez ihalesi ertelenen Milli Piyango Ä°daresi'nin tüm haklarÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye VarlÄ±k Fonu'na geçirildi.680 sayÄ±lÄ± kararnamede kararla ilgili olarak, "KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± nakit olmak üzere oynatÄ±lan Piyango, Hemen-Kazan, SayÄ±sal Loto, Åžans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunlarÄ± ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer ÅŸans oyunlarÄ±na iliÅŸkin lisans, bu maddenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 49 yÄ±l süreyle 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayÄ±lÄ± Türkiye VarlÄ±k Fonu Yönetimi Anonim Åžirketinin KurulmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun hükümleri uyarÄ±nca kurulan Türkiye VarlÄ±k Fonuna verilmiÅŸtir. LisansÄ±n Türkiye VarlÄ±k Fonu tarafÄ±ndan üçüncü kiÅŸilere devredilmesinden sonra, Ä°dare lisansa konu ÅŸans oyunlarÄ±nÄ± düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrÄ± bir lisans veremez. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye Ä°dare yetkilidir." ifadeleri yer aldÄ±

KAYIP ÇOCUKLARIN ARANMASINDA POLÄ°SE EK YETKÄ° VERÄ°LDÄ°

KHK ile polisin yetki tanÄ±mÄ±na sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazÄ±lÄ± veya sonradan yazÄ±lÄ± hale getirilmek üzere sözlü emri ile "kayÄ±p çocuÄŸa ait veya baÅŸkasÄ±na ait olmakla birlikte kayÄ±p çocuk tarafÄ±ndan kullanÄ±lan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilir, telekomünikasyon yoluyla iletiÅŸimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini deÄŸerlendirebilir. Tedbir kararÄ±, en çok bir ay için verilebilir; ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatÄ±labilir. Mülki idare amirinin kararÄ±, derhal mahkemenin onayÄ±na sunulur. Mahkeme kararÄ±nÄ± en geç yirmidört saat içinde verir." maddesi eklendi.

ARAÇ TESCÄ°LÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N Ä°ÅžLEMLER NOTERLÄ°KLERE DEVREDÄ°LEBÄ°LECEK

Emniyet Genel MüdürlüÄŸünce yürütülen araç tescil hizmetlerine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemler noterliklere devredilebilecek.