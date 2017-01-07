Ä°skenderun'da vatani gÃ¶revini yapan erin hayatÄ±nÄ± komutanÄ± kurtardÄ±

Ä°skenderun'da askeri gÃ¶revini yapmaya baÅŸlayan ve Ä°zmir'e eÄŸitim iÃ§in birliÄŸe gelen er, komutanÄ±nÄ±n dikkatiyle Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼.

Ä°skenderun'da 1996/4 tertip olarak vatani görevini yapan ÅžanlÄ±urfalÄ± er Ahmet SarÄ±, eÄŸitim için bir süre önce Ä°zmir'in Foça ilçesindeki birliÄŸe gönderildi. Buradaki saÄŸlÄ±k kontrolünde, SarÄ±'nÄ±n kalbinde problem olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. KomutanlarÄ± vakit kaybetmeden genç askeri ÇiÄŸli Bölge EÄŸitim Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede yapÄ±lan kontrollerde ise SarÄ±'nÄ±n kalbinden çÄ±kan en büyük damar olan aorta damarÄ±nÄ±n normalden çok fazla geniÅŸlediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. DoÄŸuÅŸtan gelen rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olmayan SarÄ±, ilk etapta vatani görevini tamamlamak için ameliyat olmayÄ± kabul etmedi, ancak doktorlarÄ± durumun ciddiyetini anlatÄ±nca, ameliyatÄ± kabul etti. Daha sonra, Doç. Dr. Ä°hsan Sami Uyar liderliÄŸindeki ekip tarafÄ±ndan ameliyata alÄ±nan SarÄ±, kÄ±sa sürede saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

"HAYATINI KAYBEDEBÄ°LÄ°RDÄ°"

Operasyonu yapan ekibin lideri Doç. Dr. Ä°hsan Sami Uyar, komutanlarÄ±n dikkati ve baÅŸarÄ±lÄ± bir ameliyatla genç askerin ölümden döndüÄŸünü dile getirip, "Bu hastamÄ±zÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± doÄŸuÅŸtan geliyor ancak maalesef bu tür hastalarÄ±mÄ±z bunu fark edemiyor. Aort kapaÄŸÄ±nÄ±n 3 kapakçÄ±ÄŸÄ± olmasÄ± gerekiyor, ancak bu hastamÄ±zda 2 kapakçÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸunu tespit ettik. AyrÄ±ca kalpten çÄ±kan en büyük damar olan aortanÄ±n çapÄ±nÄ±n da çok geniÅŸlediÄŸini fark ettik. Normalde 55 milimetreden sonra ameliyat edilmesi gerekiyor, çünkü yÄ±rtÄ±lma riski var. Askerimizin damarÄ±ndaki geniÅŸlik ise 58 milimetreydi. Bu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± maalesef çoÄŸunlukla yÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda fark ediliyor, askerlik görevi sÄ±rasÄ±nda bu hastanÄ±n aorta damarÄ±nÄ±n yÄ±rtÄ±lmasÄ± durumunda bulunduÄŸu yerde yatÄ±p kalÄ±rdÄ±, ondan sonra da ciddi sorunlar yaÅŸanabilirdi. Fakat zamanÄ±nda fark edilmesi ve düzgün bir müdahale sonrasÄ±nda, askerlik dahil iÅŸlerini rahatlÄ±kla yapabilir hale geldi. Bu ameliyatÄ±n ardÄ±ndan yÄ±llarca her türlü iÅŸini yapan bir çok hasta var. Burada önemli olan damarÄ±n yÄ±rtÄ±lmadan önce fark edilmesi. Belki de yaptÄ±ÄŸÄ± askerliÄŸin hürmetine askerimizin de böyle bir ÅŸansÄ± oldu. Hem onun açÄ±sÄ±ndan hem de komutanlarÄ± açÄ±sÄ±ndan olumlu bir sonuç oldu. Bu özel bir ameliyattÄ± ve hastanemizde de ilk defa yapÄ±ldÄ±. 25-30 yÄ±ldÄ±r bu sektörün içindeyim birçok hastanede görev yaptÄ±m. Ben bu hastaneye ilk geldiÄŸimde çok ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m çünkü burasÄ± özel hastanelerden çok daha üstün. Devlet hastanelerinin kötü bir imajÄ± vardÄ± ancak yapÄ±lan son hastaneler bu imajÄ± yÄ±ktÄ±. Åžu an devlet hastaneleri özel hastanelerden çok daha üstün konumda. Hastanemizde 30'a yakÄ±n açÄ±k kalp ameliyatÄ± yaptÄ±k ve hastalarÄ±mÄ±z gayet saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamlarÄ±na devam ediyor" diye konuÅŸtu.Operasyon ekibindeki doktorlardan Op. Dr. Fatma Nur Tomakin, "Ahmet bize geldiÄŸinde çok endiÅŸeliydi, ona ameliyatÄ± anlattÄ±k neler yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledik ve ikna olup ameliyata karar verdi. Onu daha güzel bir hayat bekliyor. Rahatça iÅŸlerini yapÄ±p, evlenebilecek, artÄ±k bütün iÅŸlerini herkes gibi yapabilecek" dedi.

"SIRADA EVLÄ°LÄ°K VAR"

Hastane yönetimi ve ameliyatÄ± yapan doktorlara teÅŸekkür eden baba Abit SarÄ± (55), oÄŸlunun böyle bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu bilmediklerini belirterek, hem komutanlarÄ±na hem de doktorlarÄ±na teÅŸekkür etti. Baba SarÄ±, vatani görevini tamamladÄ±ktan sonra oÄŸlunu evlendirmeyi düÅŸündüÄŸünü söyledi.

"SÄ°LAH ARKADAÅžLARIMIN YANINA DÖNMEK Ä°STÄ°YORUM"

Bir an önce silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±na dönmek istediÄŸini kaydeden Ahmet SarÄ± da, "Hastaneye ilk geldiÄŸimde ameliyat kararÄ± verildi ve ben de doktorlara askerliÄŸimi yaptÄ±ktan sonra ameliyat olmayÄ± istediÄŸimi söyledim. Ancak durumun ciddi olduÄŸunu belirttiler ve iyileÅŸtikten sonra vatani görevimi yapabileceÄŸini söylediler. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar verdim. Bir an önce saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ma kavuÅŸup silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yanÄ±na dönmeyi ve vatani görevimi tamamlamayÄ± istiyorum" dedi.

"ASKER VE AÄ°LELERÄ°NE TÜM HÄ°ZMETLERÄ° VERÄ°YORUZ"

Kanun hükmünde kararname ile askeri hastanelerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÇiÄŸli Bölge EÄŸitim Hastanesi Yöneticisi Teoman Åžen, "Hastanemiz geçen 21 MayÄ±s'ta hizmet vermeye baÅŸladÄ±. Hastanemiz henüz araÅŸtÄ±rma hastanesi deÄŸil ve devlet hastanesi statüsünde, amacÄ±mÄ±z kuzey bölgemizde bir bölge hastanesi olmaktÄ±r. Bütün özellikli olan ünitelerimizi sÄ±rasÄ±yla hizmete sunmayÄ± düÅŸünüyoruz. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da bu konuda bizlere destekte bulunuyor. Geçen 17 KasÄ±m'da ilk açÄ±k kalp ameliyatÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. Ege Bölgesi'nde devlet hastanesi düzeyinde açÄ±k kalp ameliyatÄ± yapan az sayÄ±daki hastaneden biriyiz. Her türlü açÄ±k kalp ameliyatÄ± bizim hastanemizde de yapÄ±labiliyor, kadromuzda iyi yetiÅŸmiÅŸ uzman kadromuz bulunuyor. Ocak ayÄ±ndan itibaren de 24 saat esasÄ±na göre bu hizmeti verecek konuma geleceÄŸiz. Foça'da askerliÄŸini yapan arkadaÅŸÄ±mÄ±z oldukça önemli bir kalp ameliyatÄ±nÄ± atlattÄ±. Asker hastaneleri SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na geçmiÅŸti, bu hastamÄ±z da buna bir örnektir. Tüm asker ve ailelerine de gerekli tedavi hizmetlerini veriyoruz" dedi.