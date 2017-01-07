Sultan AbdÃ¼lmecid Han'Ä±n torunu hanedan reisi hayatÄ±nÄ± kaybetti

OsmanlÄ± Devleti'nin 31'inci padiÅŸahÄ± Sultan AbdÃ¼lmecid Han'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak torunu devam eden rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 93 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AlÄ±nan bilgiye göre, bir süredir devam eden rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden OsmanoÄŸlu'nun cenazesi, 9 Ocak'ta New York'taki Eyüp Sultan Camisi'nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Long Island'daki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilecek. HanedanÄ±n en yaÅŸlÄ± üyesi olan OsmanoÄŸlu'nun cenaze iÅŸlemleriyle Türkiye'nin New York BaÅŸkonsosluÄŸu ilgileniyor.

HANEDANIN SÜRGÜN SONRASI YURT DIÅžINDA DOÄžAN Ä°LK ÇOCUÄžU

Osman Bayezid OsmanoÄŸlu, OsmanlÄ± hanedanÄ±nÄ±n sürgün sÄ±rasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸan ilk çocuÄŸu olarak 1924 yÄ±lÄ±nda Fransa'da dünyaya geldi. Daha sonra annesi ve aÄŸabeyiyle New York'a göç eden OsmanoÄŸlu, ABD'de 45 yÄ±l kütüphanelerde 15 dilde kitap çevirisi yaparak geçimini saÄŸladÄ±ktan sonra 1997'de emekliye ayrÄ±ldÄ±.

2009'DA HANEDAN REÄ°SÄ° OLMUÅžTU

HanedanÄ±n erkek üyelerine ülkeye dönüÅŸ yasaÄŸÄ± 1974'te kalkmasÄ±na raÄŸmen Türkiye'yi ilk kez annesinin Ä±srarÄ±yla 1985'te ziyaret eden OsmanoÄŸlu, sonrasÄ±nda her yÄ±l düzenli olarak Türkiye'ye geldiÄŸini ancak yerleÅŸmeyi hiç düÅŸünmediÄŸini ifade etmiÅŸti. OsmanoÄŸlu, 2009 yÄ±lÄ±nÄ±n eylül ayÄ±nda Ä°stanbul'da vefat eden Osman ErtuÄŸrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuÅŸtu.