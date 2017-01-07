Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/01/2017 12:05

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Antalya Adliyesi'nde ek gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±ndÄ±


2 gÃ¼n Ã¶nce yaÅŸanan Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antalya'da da gÃ¼venlik Ã¶nemleri arttÄ±.

Bir süre önce Antalya Adliyesi ile lojmanlar arasÄ±ndaki caddede uygulanmaya baÅŸlanan park yasaÄŸÄ±nÄ±n kapsamÄ±, baÅŸsavcÄ± vekili Cevdet KayafoÄŸlu'nun talimatÄ±yla geniÅŸletildi. AyrÄ±ca adliyeye çÄ±kan diÄŸer sokaklarÄ±n belli bölümlerine de park yasaÄŸÄ± getirildi. Adliyenin batÄ± cephesindeki taksi duraÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±lÄ±p yolun karÅŸÄ±sÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca çevredeki simitçilerin yerleri de deÄŸiÅŸtirildi. Antalya Adliyesi'nin doÄŸu ve batÄ± cephesindeki giriÅŸ- çÄ±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±na konulan zÄ±rhlÄ± kulübelerde de emniyet ekiplerince nöbet tutulmaya baÅŸlandÄ±. AyrÄ±ca adliyenin çevre duvarÄ±ndaki demir korkuluklarÄ±n yükseltilmesi iÅŸlemlerine baÅŸlandÄ±. Isparta açÄ±k cezaevinde yapÄ±lÄ±p getirilen 2 metre yüksekliÄŸindeki demir korkuluklarÄ±n montaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 1 ay kadar sürebileceÄŸi belirtiliyor. Antalya Adliyesi'nde özel harekat polisleri de görevlendirildi.

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FETÃ–'yle ilgili nasÄ±l bir iÅŸlem yaptÄ±nÄ±z sorusuna Necdet Ã–zel'den ÅŸok yanÄ±t

FetÃ¶ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda devam eden komisyon ifadelerinde"FETÃ– mensuplarÄ±yla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildi ise nasÄ±l bir iÅŸlem yaptÄ±nÄ±z?" sorusuna Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Emekli Orgeneral Necdet Ã–zel, idari ve adli soruÅŸturma emri verdiÄŸini sÃ¶yledi.


TÃ¼ketici BaÅŸvuru Merkezi BaÅŸkanÄ± vatandaÅŸÄ± o konuda uyardÄ±

TÃ¼ketici BaÅŸvuru Merkezi Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n AÄŸaoÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ±n "kargoyu almazsanÄ±z ceza Ã¶dersiniz" diyen kargocularÄ±n sÃ¶zlerine kulak asmamasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Sultan AbdÃ¼lmecid Han'Ä±n torunu hanedan reisi hayatÄ±nÄ± kaybetti

OsmanlÄ± Devleti'nin 31'inci padiÅŸahÄ± Sultan AbdÃ¼lmecid Han'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak torunu devam eden rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 93 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.