Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Antalya Adliyesi'nde ek gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±ndÄ±

2 gÃ¼n Ã¶nce yaÅŸanan Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Antalya'da da gÃ¼venlik Ã¶nemleri arttÄ±.

Bir süre önce Antalya Adliyesi ile lojmanlar arasÄ±ndaki caddede uygulanmaya baÅŸlanan park yasaÄŸÄ±nÄ±n kapsamÄ±, baÅŸsavcÄ± vekili Cevdet KayafoÄŸlu'nun talimatÄ±yla geniÅŸletildi. AyrÄ±ca adliyeye çÄ±kan diÄŸer sokaklarÄ±n belli bölümlerine de park yasaÄŸÄ± getirildi. Adliyenin batÄ± cephesindeki taksi duraÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±lÄ±p yolun karÅŸÄ±sÄ±na alÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca çevredeki simitçilerin yerleri de deÄŸiÅŸtirildi. Antalya Adliyesi'nin doÄŸu ve batÄ± cephesindeki giriÅŸ- çÄ±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±na konulan zÄ±rhlÄ± kulübelerde de emniyet ekiplerince nöbet tutulmaya baÅŸlandÄ±. AyrÄ±ca adliyenin çevre duvarÄ±ndaki demir korkuluklarÄ±n yükseltilmesi iÅŸlemlerine baÅŸlandÄ±. Isparta açÄ±k cezaevinde yapÄ±lÄ±p getirilen 2 metre yüksekliÄŸindeki demir korkuluklarÄ±n montaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 1 ay kadar sürebileceÄŸi belirtiliyor. Antalya Adliyesi'nde özel harekat polisleri de görevlendirildi.