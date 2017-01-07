Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 07/01/2017 12:39

FETÃ–'yle ilgili nasÄ±l bir iÅŸlem yaptÄ±nÄ±z sorusuna Necdet Ã–zel'den ÅŸok yanÄ±t


FetÃ¶ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda devam eden komisyon ifadelerinde"FETÃ– mensuplarÄ±yla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± iÃ§in yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildi ise nasÄ±l bir iÅŸlem yaptÄ±nÄ±z?" sorusuna Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Emekli Orgeneral Necdet Ã–zel, idari ve adli soruÅŸturma emri verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Emekli Orgeneral Necdet Özel, 15 Temmuz Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu'nun yazÄ±lÄ± sorularÄ±na yanÄ±t verdi. Komisyon Özel'e, "Görevde bulunduÄŸunuz dönemde, FETÖ mensuplarÄ±yla ilgili herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± için yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildi ise nasÄ±l bir iÅŸlem yaptÄ±nÄ±z?" sorusunu yöneltmiÅŸti.

"Ä°DARÄ° VE ADLÄ° SORUÅžTURMA EMRÄ° VERDÄ°M"

AkÅŸam Gazetesi'nin haberine göre Necdet Özel, 2014 yÄ±lÄ±nda isim bazÄ±nda bir liste iletildiÄŸini, kendisinin de bu isimleri ilgili komutanlÄ±klara idari soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± için gönderdiÄŸini anlattÄ±. AyrÄ±ca, Genelkurmay Askeri SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na da adli soruÅŸturma emri verdiÄŸini söyledi.

"SOMUT DELÄ°L BULUNAMADI"

Bu isimlerle ilgili somut bir delil bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özel, "Tamamlanan idari soruÅŸturmalarda ilgili personel hakkÄ±nda yasal bir iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±na gerek duyulmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.

 

 

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