TÃ¼ketici BaÅŸvuru Merkezi BaÅŸkanÄ± vatandaÅŸÄ± o konuda uyardÄ±

TÃ¼ketici BaÅŸvuru Merkezi Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n AÄŸaoÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ±n "kargoyu almazsanÄ±z ceza Ã¶dersiniz" diyen kargocularÄ±n sÃ¶zlerine kulak asmamasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Tüketici BaÅŸvuru Merkezi Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n AÄŸaoÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±. AÄŸaoÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ±n yÄ±llarca, içinde hediye bulunduÄŸu vaadiyle gönderilen kargolara dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek vatandaÅŸlarÄ±n bu vaadlere inanmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

"KARGOYU ALMAZSANIZ CEZA ÖDERSÄ°NÄ°Z"

AÄŸaoÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ±n talep ve onayÄ± olmadan gönderilen kargoyu teslim almayanlarÄ±n, hukuki veya cezai sorumluluÄŸunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "almazsanÄ±z ceza öderseniz" diyen kargoculara inanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

"NAKLÄ°YE TAÅžIMA BEDELÄ° 70 Ä°LE 200 LÄ°RA ARASINDA"

Bu dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yönteminde, nakliye ve taÅŸÄ±ma bedeli adÄ± altÄ±nda 70 ile 200 lira arasÄ±nda bir bedelin talep edildiÄŸini aktaran AÄŸaoÄŸlu, kargo teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ise içinden kulaklÄ±k, salatalÄ±k, 1-2 liralÄ±k yüzük veya küpe gibi deÄŸersiz ürünler çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"BÄ°R SALATALIÄžA 200 LÄ°RA VERMEK Ä°STEMÄ°YORSANIZ..."

AÄŸaoÄŸlu, "Durduk yere kimse kimseye 3 bin liralÄ±k telefonu sadece kargo bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda vermez. AyrÄ±ca Türkiye'de küçük bir kutuyla gönderilip kargo bedeli 200 lirayÄ± bulan bir ürün de yok. Bir salatalÄ±ÄŸa 200 lira vermek istemiyorsanÄ±z her arayan kargocuya inanmayÄ±n. Talep ve onay olmadan gönderilen kargoyu teslim almayan kiÅŸinin hukuki veya cezai sorumluluÄŸu bulunmuyor. 'Kargonuz var' diye arayan veya mesaj gönderen kiÅŸi 'almazsanÄ±z ceza öderseniz' diye bir iddiada bulunuyorsa kesin dolandÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r. VatandaÅŸlar bu düzenbazlarÄ±n oyununa gelmemelidir."

"BEKLEMEDÄ°ÄžÄ°NÄ°Z KARGOLARI TESLÄ°M ALMAYIN"

AÄŸaoÄŸlu, "kargonuz var" bildirimi alan kiÅŸilerin, kimsenin karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z hediye daÄŸÄ±tmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek tedbirli olmalarÄ± gerektiÄŸine dikkati çekerek, "Tüketiciler, beklemedikleri kargoyu teslim almamalÄ±dÄ±r. Teslim almak isteyenler ise mutlaka önce paketi açÄ±p kontrol etmeli ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± duruma göre ya kargo görevlisine iade edip geri çevirmeli ya da kargo fiÅŸine not düÅŸerek almalÄ±dÄ±r." dedi.

BÄ°R DÄ°ÄžER DOLANDIRICILIK ARACI DA CEP TELEFONLARI

Kargo yoluyla yapÄ±lan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klardan birinin de cep telefonlarÄ±na cevapsÄ±z çaÄŸrÄ± veya mesaj gönderilerek gerçekleÅŸtirildiÄŸini anlatan AÄŸaoÄŸlu, tüketicilerin, tanÄ±madÄ±klarÄ± numaralardan gelen mesaj ve çaÄŸrÄ±lara aldanÄ±p maÄŸdur olmamalarÄ± için daha dikkatli davranmalarÄ±nÄ± istedi.

"VATANDAÅžLAR MUTLAKA ÅžÄ°KAYETTE BULUNSUN"

AÄŸaoÄŸlu, bu tür durumlarda Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumuna, ayrÄ±ca savcÄ±lÄ±klara ÅŸikayette bulunulmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

"DOLANDIRICILARA YASAL DÜZENLEME ÅžART"

Bu tür suçlamalarla yakalanan dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ya da kÄ±sa süreli tutukluluÄŸun ardÄ±ndan salÄ±verildiÄŸine iÅŸaret eden AÄŸaoÄŸlu, "Bir an önce yasal düzenlemeler yapÄ±larak bu tür geniÅŸ toplum kitlelerini hedef alan dolandÄ±rÄ±cÄ±lara uygulanan cezalarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Yakalananlar cezalarÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± yüzünden adliyelerden elini kolunu sallayarak çÄ±kmamalÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.